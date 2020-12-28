С 1 января 2021 года вырастет ЕСВ и поменяются реквизиты счетов для оплаты налогов ФОП

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Материальная помощь от государства вовсе не избавляет украинских предпринимателей от оплаты налогов и ЕСВ. За счет роста минимальной зарплаты с нового года увеличится размер единого социального взноса, при этом государство также изменило реквизиты счетов для уплаты налогов, что по опыту прошлого года может привести к ошибочным транзакциям.

После принятия Верховной Радой (15 декабря) и подписи президентом (28 декабря) государственный бюджет на 2021 год утвержден окончательно, так что уже точно известен график повышения минимальной зарплаты (а значит и ЕСВ для украинских ФОП).

Минимальная зарплата будет расти следующим образом:

с 1 января 2021 года — до 6000 грн ;

; с 1 декабря 2021 года — до 6500 грн ;

; в 2022 году — до 6700 грн ;

; в 2023 году — до 7176 грн.

В данный момент для украинских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты. Соответственно, с 2021 по 2023 год ЕСВ будет расти следующим образом:

с 1 января 2021 года: 6000 грн х 0,22 = 1320 грн в месяц ( 3960 грн за квартал);

за квартал); с 1 декабря 2021 года: 6500 грн х 0,22 = 1430 грн в месяц ( 4290 грн за квартал);

за квартал); в 2022 году: 6700 грн х 0,22 = 1474 грн в месяц ( 4422 грн за квартал);

за квартал); в 2023 году: 7176 грн х 0,22 = 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

В данный момент ЕСВ для украинских ФОП 1-3 групп составляет 3300 грн за квартал.

Государственная казначейская служба Украины официально объявила о том, что с 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ. Новые счета для уплаты ЕСВ уже можно найти на сайте Государственной налоговой службы (ссылка), искать их стоит по месту регистрации ФОП и названию Государственной налоговой инспекции, а также по символу счета, где 201 — ЕСВ по зарплате сотрудников, 204 — ЕСВ для ФОП за себя.

«Казначейство отмечает, что средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, не будут зачисляться, а будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления» — отметили в ГКС.

Новые реквизиты для оплаты единого налога еще недоступны. Обычно новые счета можно посмотреть в сервисе налоговой — кабинете плательщика налогов. Но, к примеру, в прошлом году после Нового года и обновления счетов в кабинете налоговой оставались старые реквизиты, из-за чего не все оплаты проходили. Напомним, ФОП должны уплатить ЕСВ за IV квартал до 19 января 2021 года, а единый налог — до 19 февраля 2021 года.

Источник: ГКС