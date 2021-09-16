Наприкінці вересня на сайті Дія можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат





Запуск послуги на сайті Дія, яка дозволить згенерувати та видрукувати COVID-сертифікат, анонсував віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі “Ранок з Україною”.

Міністр зазначив, що команда розробників вже завершує роботу над функцією, і всі охочі зможуть скористатися нею вже наприкінці вересня. Таким чином, отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть також ті українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають Дія.Підпису чи не користуються застосунком Дія. Це також стане альтернативою для тих користувачів, які досі скаржаться на технічні труднощі з отриманням послуги в додатку Дія.

Згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія можна буде також у декілька кліків, обіцяють у Мінцифрі. Для цього потрібно буде авторизуватися на порталі Дія, вибрати послугу “Згенерувати COVID-сертифікат” та підписати заяву на отримання сертифіката кваліфікованим електронним підписом. Окрім Дія.Підпису, який можна згенерувати в застосунку Дія, можна буде скористатись будь-яким іншим електронним підписом.

Після подання заявки система надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і на його підставі формується сертифікат у форматі PDF, який надалі можна видрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Наприкінці вересня на порталі Дія можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом на сайті також з’явиться і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Також Мінцифра зараз працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію, який буде доступний як на порталі, так і в застосунку Дія.