



Уряд ухвалив зміни до «карантинної» постанови № 1236 (набудуть чинності з 20 вересня) та продовжив термін дії міжнародного COVID-сертифіката про вакцинацію. Він діятиме 365 днів від моменту щеплення.

Цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 з’явились в «Дії» 20 серпня та були визнані Євросоюзом. У застосунку є два типи сертифікатів — міжнародний для подорожей та внутрішній. Термін їх дії спочатку встановили рівним 180 днів з моменту генерації. Втім на момент запуску послуги повідомлялось, що строки дійсності сертифікатів можуть як змінюватися залежно від даних медичних досліджень, так і відрізнятися залежно від країни. Минулого тижня повідомлялось про опцію перевипуску цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в «Дії» після закінчення їх строку дії, але ця інформація не отримала підтвердження. Натомість Кабмін вирішив збільшити термін дії міжнародного COVID-сертифіката вдвічі — до 365 днів.

За офіційною статистикою, на сьогодні близько 650 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в Дії.

Зміни також передбачають, що внутрішній COVID-сертифікат матиме два різновиди — «жовтий» та «зелений». Перший міститиме інформацію про перше щеплення, а другий — про повний курс вакцинації, яка в Україні продовжується з 24 лютого. «Жовтий» сертифікат діятиме 120 днів, а «зелений» — 365 днів. Внутрішні COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Напередодні Кабмін звільнив щеплених від обмежень, передбачених для «жовтого» та «червоного» рівня карантину.