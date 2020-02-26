Народные флагманы Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite начали продаваться в Украине, цена — 15 999 грн





Samsung Electronics Украина объявила о старте продаж в Украине смартфонов Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite, которые являются более доступными альтернативами уже хорошо знакомых нам прошлогодних флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10. Напомним, их мировая премьера состоялась в первых числах января, но до украинского рынка они добрались только на этой неделе.

Обе новинки уже можно купить в фирменных магазинах Samsung Experience Store и магазинах партнеров на всей территории страны. Samsung Galaxy S10 Lite доступен по цене 15 999 грн в перламутровом белом, черном и синем цвете, а Galaxy Note10 Lite предлагается по той же цене в серебристом, черном и красном цветах. Цены указаны для версий с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. У Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite также есть версии с 8 ГБ ОЗУ, но в Украине они продаваться (официально) не будут.

Основные характеристики Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite перечислены на изображениях ниже. И Galaxy S10 Lite, и Galaxy Note10 Lite ранее уже успели побывать у нас на обзорах, где мы подробно расписали все об этих моделях — 1 и 2.