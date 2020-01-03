Доступные флагманы Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite представлены официально

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Как и предполагалось, компания Samsung не стала дожидаться открытия выставки CES 2020 и сегодня справила мировую премьеру смартфонов Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite — удешевленных вариантов уже хорошо знакомых нам прошлогодних флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10. Оба устройства были полностью рассекречены еще до анонса, так что остается подвести итоги .

Итак, спереди Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite выглядят идентично. Обе модели оснащаются 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном Infinity-O разрешением 2400х1080 пикселей с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, как у Galaxy Note10. Модуль фронтальной камеры снабжен матрицей на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2.0 — в обоих случаях.

Аппаратным базисом Galaxy S10 Lite служит 7-нм SoC Snapdragon 855, дополненная 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью расширения картами microSD. А вот Galaxy Note10 Lite построен на 10-нм SoC Exynos 9810 (объемы памяти — такие же, слот microSD тоже есть).

Емкость аккумуляторной батареи у обоих составляет 4500 мА·ч, поддерживается и быстрая зарядка — мощностью 25 Вт. Увы, поддержки беспроводной зарядки Lite-версиям не положено.

Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite оснащаются тройными основными камерами, но оформлены они по-разному и отличаются по конфигурации. Камера Galaxy S10 Lite сочетает основной широкоугольный модуль на 48MP с диафрагмой F/2.0, сверхширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 123 градуса и диафрагмой F/2.2 и 5-мегапиксельный с диафрагмой F/2.4 для макросъемки. Отличительно особенностью камеры Galaxy S10 Lite является новая система оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Что касается камеры Galaxy Note10 Lite, оформленной в квадратном блоке, она сочетает основной широкоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой F/1.7, сверхширокоугольный на 12 Мп с диафрагмой F/2.4 и телефото на 12 Мп с диафрагмой F/2.4. Оптическая стабилизация здесь есть и в основном, и в телефото модуле.

Galaxy Note10 Lite сохранил главную отличительную особенность серии Note — фирменное электронное перо S Pen. Стилус поддерживает Bluetooth Low-Energy, с его помощью можно переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или управлять камерой.

Смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite работают под управлением ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0.

Габариты и масса Galaxy S10 Lite составляют 162,5×75,6×8,1 мм и 186 г, а Galaxy Note10 Lite —163,7х76,1х8,7 мм и 199 г. Первый предлагается в черном, синем, белом цветах, а второй — черном, красном и белом.

Пока есть только сроки и цены для рынка России. Модель Galaxy S10 Lite оценивается в 580 евро, а Galaxy Note10 Lite — 650 евро. Старт продаж запланирован на середину января 2020 года.

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