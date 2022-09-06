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NASA обновило интерактивную 3D-карту «Взгляд на Солнечную систему» — улучшена навигация, графика, детализация путешествий

NASA обновило интерактивную 3D-карту «Взгляд на Солнечную систему» — улучшена навигация, графика, детализация путешествий

NASA выпустило масштабное обновление программы визуализации Eyes on the Solar System, сделав виртуальные межпланетные путешествия проще и увлекательнее. Обновление разрабатывалось более двух лет, оно предлагает улучшенное управление, интерфейс, графику и новые возможности.

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NASA Eyes on the Solar System

Пользователь «Взгляда на Солнечную систему» может изучать астероиды и планеты, поучаствовать в не менее чем 126 миссиях NASA из прошлого и настоящего, включая посадки на Марс. Можно поучаствовать в трудной посадке Perseverance на Красную планету или пролететь вместе с Cassini возле спутника Сатурна Энцелада. Визуализация позволяет следовать путями космических кораблей и небесных тел с 1949 года и заглянуть в будущее, вплоть до 2049 года.

NASA Eyes on the Solar System

Небесные объекты можно вращать, ставить рядом и сравнивать, моделировать перспективу и освещение. В последней версии сервиса улучшены визуальные эффекты, добавлены и обновлены интерактивные путешествия, включая миссию Voyager к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.

NASA Eyes on the Solar System

«Прелесть нового браузерного «Взгляда на Солнечную систему» ​​в том, что он действительно приглашает к исследованию. Вам просто нужно подключение к Интернету, устройство с веб-браузером и немного любопытства», — сказал Джейсон Крейг, производитель программного обеспечения «Взгляда» из Лаборатории реактивного движения NASA.

Источник: NASA


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