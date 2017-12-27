NASA собралось лететь к Альфа Центавре, но только в 2069 году

Планы NASA осуществить пилотируемый полет к Марсу, пускай и без высадки, в 2030-годах выглядят не такими уж далекими по срокам на фоне новой миссии. Журнал New Scientist выяснил, что группа из руководства Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL), научно-исследовательского центра NASA, начала планировать запуск космического аппарата к Альфа Центавре в… 2069 году. Нет, с годом мы не ошиблись, это произойдет (если произойдет вообще) ровно через 52 года, соответствующую миссию хотят приурочить к 100-летию запуска корабля Apollo 11 с первой высадкой человека на Луну.

Главной задачей миссии, у которой пока нет названия, станет поиск доказательств существования жизни на потенциально пригодной для этого экзопланете Proxima b. Последняя, напомним, была официально открыта в прошлом году.

Наверняка многие сразу после прочтения заголовка начались задаваться вопросом «Но почему так долго?», опасаясь, что не смогут улететь на Альфу Центавру, так как могут попросту не дожить до этого дня. Ответ банальный, все потому, что ни у NASA, ни у SpaceX, ни у любой другой компании или государственной организации на сегодняшний день нет технологий, которые могли бы сделать подобную фантастическую миссию реальностью. Но в JPL твердо убеждены, что в какой-то момент развитие технологий в космической индустрии достигнет необходимого уровня, чтобы сделать эту миссию целесообразной по срокам.

Альфа Центавра — ближайшая к Солнцу звездная система, состоящая из двух звезд (α Центавра А и α Центавра B) — находится на расстоянии около 4,4 световых лет от Земли. Кораблю, летящему со скоростью, равной 1/10 скорости света, понадобится 44 года только, чтобы достичь системы. Маловероятно, что нынешнее и следующее поколение узнает ответ на вопрос «Есть ли жизнь на Альфа Центавре?». При условии запуска в 2069 году аппарат достигнет звездной системы только в 2113 году, еще 4,4 года в лучшем случае будет идти сигнал обратно на Землю.

Как бы там ни было, примечательно, что NASA вообще планирует подобную миссию и смотрит далеко в будущее, в котором исследования звездных систем не будут ограничены одними только телескопами. Главное, чтобы не было отставания по срокам. С другой стороны, есть еще Breakthrough Starshot – другой невероятный проект по отправке крошечных космических аппаратов к Альфа Центавра, реализуемый при поддержке таких известных личностей, как Стивен Хокинг, Марк Цукерберг и Юрий Мильнер. К слову, NASA тоже вовлечена в этот проект. Напомним, этот проект в числе прочего предполагает создание крошечных космических кораблей StarChip, способных перемещаться со скоростью, равной ⅕ скорости света. Эти корабли должны долететь до системы Альфа Центавра вдвое быстрее – за 20 лет. Таким образом, проект NASA можно воспринимать как своего рода запасной план на случай если инициатива Breakthrough Starshot провалится.

Источник: New Scientist