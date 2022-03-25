NASA заказало 12 грузовых миссий по доставке материалов и оборудования на Международную космическую станцию до 2026 года у SpaceX и Northrop Grumman (по 6 у каждой компании)

В рамках контракта на коммерческие услуги по снабжению Международной космической станции (МКС) Commercial Resupply Services-2 (CRS-2), Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заказало у компании SpaceX Илона Маска шесть грузовых миссий к МКС. Американская компания Northrop Grumman также получила заказы на шесть полетов к околоземной станции ​​и разделит со SpaceX бюджет контракта в размере 14 млрд долл. Это произошло после того, как NASA ранее выделило SpaceX 3,49 млрд долл. на транспортировку астронавтов на МКС в рамках контракта на коммерческую перевозку экипажа (CCtCap).

По данным NASA, миссии по доставке экипажа и грузов на орбитальную космическую станцию ​​будут выполняться до 2026 года. В 2016 году NASA также предложило этим двум компаниям контракты CRS-2 вместе с Sierra Space (экс-Sierra Nevada Corporation). Четыре года спустя, в октябре 2020 года, NASA снова заказало две дополнительные миссии у Northrop Grumman и три у SpaceX, сказано в официальном пресс-релизе.

На данный момент по контрактам CRS-2 американское Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства утвердило в общей сложности 32 миссии, из которых 15 были со SpaceX, 14 — с Northrop Grumman и три — со Sierra Space.

На днях старший космический редактор издания Ars Technica Эрик Бергер, который является дипломированным астрономом Техасского университета, проанализировал угрозы главы роскосмоса дмитрия рогозина расторгнуть контракт по эксплуатации МКС. По его словам, космическая станция не предназначена для разборки и процесс отсоединения модулей может обернуться множеством проблем.