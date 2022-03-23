Редактор Ars Technica: юридически россия не может просто взять и покинуть МКС (да, мы тоже огорчены)

После начала открытого вторжения россии в Украину Дмитрий Рогозин угрожал США расторгнуть контракт по эксплуатации МКС. Старший космический редактор Ars Technica Эрик Бергер, который также имеет степень астронома Техасского университета, проанализировал технические и юридические возможности выхода россии из Межправительственного соглашения.

США и россия после начала войны не делали официальных заявлений о разрыве партнерства в космосе. Технически космическая станция зависит как от россии, так и Соединенных Штатов. NASA заявляет, что российский сегмент нуждается в энергии от американского сегмента, а российская сторона станции отвечает за двигательную установку для поддержания высоты и выполнения маневров. Но это не значит, что американский сегмент не может функционировать сам по себе.

«Космическая станция не предназначена для разборки, и нынешняя взаимозависимость между каждым сегментом станции не позволяет орбитальному сегменту США и российскому сегменту работать независимо друг от друга. Попытки отсоединить сегменты столкнутся с серьезными проблемами логистики и безопасности, учитывая множество внешних и внутренних соединений, необходимость контролировать положение и высоту космического корабля, а также взаимозависимость программного обеспечения». NASA

Американское космическое агентство проводит активные инвестиции в коммерческие космические полеты и может обращаться к различным компаниям для оказания экстренных услуг, чтобы поддерживать американский сегмент. Но россии, скорее всего, придется отказаться от своих модулей. Даже если корабли снабжения «Прогресс» будут летать к МКС, мощности станции не хватит для работы в течение длительного периода.

Связаны россияне и Межправительственным соглашением (МПС). Этот документ был впервые согласован Соединенными Штатами, Европой, Канадой и Японией в 1988 году. После распада СССР Соединенные Штаты стремились вовлечь Россию в партнерство, отчасти для того, чтобы бывшие советские ученые-ракетчики продолжали работать над гражданским космосом, а не переезжали в другие страны и не разрабатывали межконтинентальные баллистические ракеты.

По сути, NASA тратило деньги, чтобы поддерживать российскую гражданскую космическую программу на плаву. Позже было заключено временное соглашение между россией и Соединенными Штатами в 1992 г., за которым в 1998-м последовало официальное Межправительственное соглашение (МПС) между 15 странами, включая россию. Текущее соглашение действует до 2024 года.

Согласно МПС, ни один партнер не может в одностороннем порядке выйти из программы. Юридически страна может выйти из партнерства, но она все равно должна выполнять обязательства, иначе это будет нарушением соглашения, говорят правоведы. С началом войны российская космическая программа начала лишаться контрактов и уже существенно отстает от Запада. Но уход с МКС фактически означал бы нарушение международного договора.

Другими словами, это положит конец любому сотрудничеству в космосе между россией и западными странами на годы, если не десятилетия.

С 24 февраля руководитель российской космической корпорации Дмитрий Рогозин писал в Твиттере множество заявлений и даже делал завуалированные угрозы Соединенным Штатам.

Однако реальность такова, что Рогозин не принимает решения о партнерстве россии. Бергер считает, что все решения будут исходить лишь от президента россии.

«В ближайшие годы мы скорее увидим голодные беспорядки в Москве, чем новую российскую космическую станцию или научную миссию по исследованию дальнего космоса. Отчасти это будет связано с финансовыми проблемами, а отчасти из-за потери доступа к западным технологиям». Эрик Бергер

По прогнозу редактора, без активного сотрудничества с западными странами или спасательного круга от китайской космической программы россия продолжит увядать как космическая держава, поскольку она не сможет позволить себе какую-либо значимую программу исследований космоса.