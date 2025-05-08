«Наша песня хороша»: Intel выпустила еще одно исправление нестабильности Raptor Lake

Раздел Технологии выходит при поддержке

Со времени выпуска последних исправлений макрокода в конце прошлого года проблема процессоров Intel Raptor Lake считалась решенной. Тем не менее вышло обновление микрокода 0x12F.

Патч 0x12F исправляет нестабильность вольтажа Vmin, которую, вместе с другими проблемами, осенью 2024 года исправляло обновление 0x12B. В своем сообщении по поводу проблемы Intel перечислила возможные причины нестабильности Core 13-го и 14-го поколений, а также соответствующие им исправления микрокода.

Напомним, в 2024 году Intel столкнулась с многочисленными жалобами пользователей на нестабильность процессоров, в частности в играх. Имеющиеся исправления устранили их причины, однако единичные случаи случались. По крайней мере часть процессоров, которые эксплуатировались до выхода исправлений микрокода, оказались повреждены.

Обновление 0x12F является расширением и дополнением 0x12B дополнительными исправлениями, которые не были рассмотрены ранее. В частности, 0x12F исправляет ограниченную проблему, связанную с нестабильностью систем Raptor Lake, работающих несколько дней подряд с низкоактивными и малопоточными рабочие нагрузками.

Intel подтвердила, что 0x12F не приводит ни к каким дополнительным ухудшениям производительности. Обновление 0x12F касается только процессоров 13-го и 14-го поколений и не касается Intel Core Ultra 200S. Производители материнских плат уже готовят к выпуску соответствующие исправления.

Источники: Intel, Tom`s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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