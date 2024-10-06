Intel полностью исправила нестабильность Core 13-го и 14-го поколений — но не работу уже поврежденных процессоров

Intel выпустила окончательное исправление нестабильности процессоров Core 13-го и 14-го поколений (Raptor Lake). Компания прокомментировала причины неудовлетворительной работы чипов.

Основная нестабильность, которая называется Vmin Shift, была локализована Intel в структуре ядра IA. Компания объясняет, что эта схема особенно уязвима к потере надежности в результате старения из-за повышенного напряжения и температуры. Проблема характерна для процессоров Intel серии K и тех, которые были разогнаны вручную пользователями или поставщиками материнских плат. Вот что пишет Intel в своем блоге:

Intel определила четыре рабочих сценария, которые могут привести к изменению Vmin в подвергшихся воздействию процессорах: 1. Параметры питания материнской платы превышают инструкции по питанию Intel. Смягчение: рекомендации Intel по настройкам по умолчанию для настольных процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений. 2. Алгоритм eTVB Microcode, который позволял настольным процессорам Intel Core i9 13-го и 14-го поколений работать с более высокой производительностью даже при высоких температурах. Смягчение: микрокод 0x125 (июнь 2024) решает проблему алгоритма eTVB. 3. Алгоритм микрокодирования SVID запрашивает высокое напряжение вместе с частотой и продолжительностью, которые могут вызвать смещение Vmin. Смягчение: микрокод 0x129 (август 2024) адресует высокое напряжение, которое запрашивает процессор. 4. Микрокод и код BIOS запрашивают повышенное напряжение ядра, что может вызвать смещение Vmin, особенно во время периодов простоя и/или небольшой активности. Смягчение: Intel выпускает микрокод 0x12B, который содержит обновление микрокодов 0x125 и 0x129, и реагирует на запросы повышенного напряжения процессора во время периодов простоя и/или небольшой активности.

Таким образом, окончательное исправление несет обновление микрокода 0x12B является окончательным и включает все остальные. Intel прямо не заявляет, что это последнее обновление, но она определила четыре сценария, и это обновление охватывает последний.

Intel считает, что обновление защитит чип от преждевременного старения и нестабильной работы вследствие этого. Но если процессор уже затронуло преждевременное старение, лучше вернуть чип по гарантии, если это возможно, или заменить. Intel теперь предоставляет двухлетнее продление гарантии на эти процессоры, и почти каждый производитель ПК обязался этого придерживаться.

«Чтобы было понятно, обновления BIOS и микрокода не исправят процессоры, которые уже испытывают нестабильность из-за сдвига Vmin. Клиенты, которые испытывают симптомы нестабильности процессоров для настольных ПК 13-го и 14-го поколений, должны связаться со своим представителем Intel, производителем системы или местом покупки», — пишет представитель Intel Марк Энтони Рамирез.

Intel до сих пор не обнародует номера партий или диапазоны серийных номеров чипов Raptor Lake, которые пострадали от окисления во время производства. Компания утверждает, что давно исправила эту проблему. Нет инструмента, который бы позволил легко протестировать чип. Также Intel не обнародует количество процессоров, которые могут подвергнуться необратимому воздействию.

Сейчас компания работает с партнерами над развертыванием обновления BIOS, хотя конкретные сроки не сообщаются. Это означает, что пользователи материнских плат Intel 600/700 получат еще одно обновление, хотя, надеемся, оно будет последним. Intel уже подтвердила, что эта проблема не коснется будущих материнских плат серии 800 и процессоров Core серии 200.

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Источники: Intel, The Verge, VideoCardz

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