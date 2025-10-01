Mal'opus выпускает артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 — 224 страницы концептов локаций и мутантов за ₴1 080

Украинское издательство Mal’opus объявило предзаказ официального артбука «Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» — большое коллекционное издание для фанатов серии.

В нем еще детальнее заглядывают в «сердце» создания игры. Отметим, что физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами имела свой артбук. Зато новый содержит почти вдвое больше страниц, на которых собраны концепт-арты, скетчи и 3D-модели. Различные рабочие материалы лучше показывают, как рождался новый мир Зоны.

Коллекционный предмет познакомит читателей с эволюцией дизайна локаций, мутантов и артефактов. Они смогут узнать больше, как создавалась атмосфера игры. А вместе с тем заглянуть в процесс работы художников, сценаристов и дизайнеров GSC Game World — они оставили свои комментарии.

«Артбук создан в сотрудничестве с GSC Game World и станет идеальным дополнением к коллекции любого поклонника франшизы», — добавляет Mal’opus.

Книга появится в январе 2026 года, будет стоить ₴1080 и уже доступна для предзаказа на сайте malopus.com.ua. В издании — цветные иллюстрации в твердой обложке, формат 229×305 мм.

Недавно S.T.A.L.K.E.R. 2 получила огромный патч 1.6 с приборами ночного видения, старым другом и «наглыми» NPC. Впереди нас ждет два DLC и ближе к первой годовщине порт на PS5

Источник: пресс-релиз