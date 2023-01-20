Настройки звука в тестовой версии Windows 11 копируют работу сторонней утилиты EarTrumpet

Microsoft копирует функции популярной сторонней аудиопрограммы для Windows. В последней тестовой сборке Windows 11 можно включить новый микшер громкости, очень похожий на EarTrumpet. Новая функция Windows 11 обеспечивает быстрый доступ с панели задач к переключению аудиовыходов и управлению громкостью отдельных приложений.

Это именно то, для чего EarTrumpet был создан почти пять лет назад. По иронии, Том Уоррен из The Verge несколько лет назад охарактеризовал программу, как «приложение для управления громкостью Windows 10, которое Microsoft должна была создать».

Бывший инженер Microsoft Дэйв Амента и бывший сотрудник Microsoft MVP Рафаэль Ривера создали EarTrumpet. Теперь Ривера указал на сходство новой функции Microsoft Windows 11 в Твиттере. «Microsoft догоняет EarTrumpet», – сказал Ривера.

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Однако радует, что Microsoft уделяет внимание таким мелким удобствам, как управление звуком в Windows. Операционная система давно нуждается в улучшениях, и пользователям Windows в данном случае не нужно будет прибегать к сторонним инструментам. Работа утилиты Microsoft не такая быстрая и простая, как в случае EarTrumpet, но у компании еще есть время доработать функцию запуском.

Microsoft пока официально не комментировала новые аудиофункции в тестовых сборках Windows 11. Эта функция скрыта под экспериментальным флагом, что является частью способа для Microsoft протестировать функции Windows 11, которые, возможно, никогда не выйдут в свет. Но некоторые экспериментальные функции обнаруживаются заранее, обычно за несколько недель до того, как Microsoft официально объявляет о них.