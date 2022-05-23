Natus Vincere «взяли серебро» на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Игроки получат 150 000 долларов

22 мая в Антверпене (Бельгия) в Sportpaleis завершился PGL Major Antwerp 2022 — первый мейджор-турнир по CS:GO в 2022 году. Его победителем стала команда FaZe Clan, которая в гранд-финале обыграла команду украинского киберспортивного клуба NaVi (Natus Vincere) счетом 2:0 – на картах Inferno (19:16) и Nuke (16:10).

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FaZe Clan – первый полностью международный состав в истории, который выиграл мейджор CS:GO. В команде Ховард «rain» Ниигард (Норвегия), Финн «karrigan» Андерсен (Дания), Хельвийс «broky» Сауканц (Латвия), Рассел «Twistzz» Ван Далкен (Канада) и Робин «ropz» Коль (Эстония).

Для 32-летнего ветерана Counter-Strike Финна «karrigan» Андерсена этот мейджор стал первым в карьере. В то же время титул самого ценного игрока (MVP) турнира PGL Major Antwerp 2022 с CS:GO завоевал NaVi Ховард «rain» Ниигард.

За победу FaZe Clan получат 500 тысяч долларов призовых, 1800 очков Pro Tour и 4000 очков BLAST Premier.

Относительно занявшей второе место NAVI украинский киберспортивный клуб NaVi получит 150 тысяч долларов призовых.

В составе NAVI выступают двое украинцев Александр «S1mple» Костылев и Валерий «B1t» Ваховский, а также россияне Денис «Electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий.

Остается упомянуть, что Natus Vincere выиграла предыдущий турнир серии. В ноябре 2021-го команда победила на PGL Major Stockholm – первом мейджоре с 2019 года. Турниры серии не проводились два года из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19.

Ранее украинская киберспортивная команда NAVI прекратила сотрудничество с российским холдингом ESFORCE, а украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев пожертвовал Вооруженным силам Украины 1,5 млн грн.