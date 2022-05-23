Natus Vincere «взяли серебро» на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Игроки получат 150 000 долларов

22 мая в Антверпене (Бельгия) в Sportpaleis завершился PGL Major Antwerp 2022 — первый мейджор-турнир по CS:GO в 2022 году. Его победителем стала команда FaZe Clan, которая в гранд-финале обыграла команду украинского киберспортивного клуба NaVi (Natus Vincere) счетом 2:0 – на картах Inferno (19:16) и Nuke (16:10).
FaZe Clan – первый полностью международный состав в истории, который выиграл мейджор CS:GO. В команде Ховард «rain» Ниигард (Норвегия), Финн «karrigan» Андерсен (Дания), Хельвийс «broky» Сауканц (Латвия), Рассел «Twistzz» Ван Далкен (Канада) и Робин «ropz» Коль (Эстония).
Для 32-летнего ветерана Counter-Strike Финна «karrigan» Андерсена этот мейджор стал первым в карьере. В то же время титул самого ценного игрока (MVP) турнира PGL Major Antwerp 2022 с CS:GO завоевал NaVi Ховард «rain» Ниигард.
За победу FaZe Clan получат 500 тысяч долларов призовых, 1800 очков Pro Tour и 4000 очков BLAST Premier.
Относительно занявшей второе место NAVI украинский киберспортивный клуб NaVi получит 150 тысяч долларов призовых.
В составе NAVI выступают двое украинцев Александр «S1mple» Костылев и Валерий «B1t» Ваховский, а также россияне Денис «Electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий.
Остается упомянуть, что Natus Vincere выиграла предыдущий турнир серии. В ноябре 2021-го команда победила на PGL Major Stockholm – первом мейджоре с 2019 года. Турниры серии не проводились два года из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19.
Ранее украинская киберспортивная команда NAVI прекратила сотрудничество с российским холдингом ESFORCE, а украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев пожертвовал Вооруженным силам Украины 1,5 млн грн.
Українська кіберспортивна команда NAVI припиняє будь-яку співпрацю з російським холдингом ESFORCE, включаючи RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru та Virtus.pro
Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн