Новости Наука и космос 01.03.2024 в 10:30 comment views icon

Научный журнал отозвал статью, со сгенерированной ИИ иллюстрацией крысы «с непропорционально большим половым органом»

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Юрій Орос

Автор новостей

Научный журнал отозвал статью, со сгенерированной ИИ иллюстрацией крысы «с непропорционально большим половым органом»

Статья в открытом доступе, которая содержала причудливые, сгенерированные искусственным интеллектом изображения крысиных гениталий, непонятную графику и подписи, была отозвана издателем, который заявил, что авторы исследования нарушили правила журнала.

В тексте исследования, опубликованном в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology, речь шла о функции стволовых клеток, связанных с яичками крыс. Но внимание привлек не сам предмет исследования. Авторы исследования включили несколько изображений, которые были фантастически и гротескно неправильными. В тексте статьи авторы указали, что изображения были сделаны с помощью Midjourney, одного из самых популярных генераторов изображений с помощью искусственного интеллекта. Статья была отозвана 16 февраля, через три дня после публикации, передаёт Gizmodo.

Исследование включало некачественные рисунки и аннотации, сгенерированные искусственным интеллектом, включая «крысы». Несмотря на существующие процессы для обеспечения соответствия, дальнейшее использование сгенерированных ИИ изображений, которые противоречат нашим четким рекомендациям, осталось незамеченным, и статья была опубликована.

— сообщил представитель Frontiers.

Редакторские инструкции Frontiers предусматривают «первичную проверку качества» рукописей командой журнала по вопросам исследовательской добропорядочности и редактором, который занимается обработкой, еще до того, как они попадают на рецензирование. Однако проблемные иллюстрации попали в печать. Один из рецензентов статьи сообщил, что изображения не были предметом его ответственности. Статью загрузили более 24 000 раз и просмотрели 358 673 раза. Работа, безусловно, привлекла больше внимания, чем могла бы, если бы имела научно точные иллюстрации.

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