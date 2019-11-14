Назад в 2004 год. Специальный ретро-режим делает новый Razr еще больше похожим на оригинал





Сегодня Motorola явила миру переродившийся Razr. Новинка очень похожа на легендарную раскладушку Razr v3 2004 года, в свое время перевернувшую рынок телефонов, но выделяется большим, сгибающимся пополам в горизонтальной плоскости экраном. Закрывая глаза на несколько недостатков (низкая автономность и высокая цена), это лучшая реализация концепции складного смартфона с гибким экраном: Motorola не только удалось сделать желаемый компактный смартфон (а не планшет) с гибким экраном, но и умело сыграть на ностальгических чувствах фанатов. И как будто того, что современный гибкий Razr 2019 берет за душу только одним своим видом, мало, разработчики сделали специальный «ретро-режим» Retro Razr интерфейсная надстройка, имитирующая оригинальный Razr V3, выпущенный в 2004 году.

«Пасхалка» спрятана в панели быстрых настроек. Чтобы добраться до него, потребуется зайти в настройки элементов в быстром меню, после чего можно будет перетащить туда кнопку Retro Razr.

После активации Retro Razr новый Razr 2019 за $1500 преобразовывается в оригинальный Razr V3 2004 года. И здесь надо отдать должное разработчикам, которые потрудились на славу, максимально точно воссоздав оригинальный интерфейс RAZR UI, вплоть до классической анимации загрузки. Более того, это не визуальный макет, надстройка полностью функциональная: сообщения, настройки и «звонилка» — все работает. Причем «звонилка» имеет тот же всплывающий интерфейс, что и оригинал, включая звуки.

На нижней половине отображается клавиатура и единственный способ навигации по интерфейсу— использовать эти кнопки. То есть, нельзя просто нажать пиктограмму адресной книги на сенсорном экране. Выглядит все очень аутентично, что безусловно порадует будущих владельцев Razr 2019.

В США смартфон Razr 2019, являющийся эксклюзивом оператора Verizon, начнет продаваться в январе 2020 года. О планах продаж за пределами США пока данных нет.