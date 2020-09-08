Новости
Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн

Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн

Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн


Samsung назвала рекомендованную цену Galaxy Z Fold2 для украинской розницы — представленный на прошлой неделе складной флагманский смартфон-планшет с гибким экраном для украинцев оценили в 59 999 грн.

Представляя Galaxy Z Fold2 на презентации 1 сентября, производитель раскрыл все подробности и раскрыл точные сроки выхода новинки в Украине, но умолчал о локальной цене. Сегодня украинский офис Samsung в отдельном пресс-релизе восполнил этот пробел.

Украинцы смогут оформить предзаказ на Galaxy Z Fold2 с 10 сентября. Сделать это можно будет на официальном сайте Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании. Фактические продажи Galaxy Z Fold2 в Украине стартуют 28 сентября.

Samsung Galaxy Z Fold2 доступен в «бронзовом» и черном цветах корпусах. При покупке можно выбрать альтернативный цвет шарнира — серебристый, золотистый, синий или красный.

Второго поколение гибкого смартфона-планшета Galaxy Z Fold2 выделяется двумя экранами Infinity-O с тонкими рамками (6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым сгибаемым внутренним с ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass)), скрытым самоочищающимся шарнирным механизмом (Hideaway Hinge), который позволяет не только открыть и закрывать экран, но и фиксировать его под разными углами, и режимом Flex Mode с разделением интерфейса на две части. Также Galaxy Z Fold2 получил более продвинутую техническую начинку. Подробные технические характеристики Galaxy Z Fold2 перечислены на изображении и продублированы в таблице ниже:

Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн

Характеристики Galaxy Z Fold2 
Дисплей

Основной дисплей*

– 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi

Внешний дисплей**

– 6,2” HD+ Super AMOLED (25:9), 2260 x 816, 386ppi

*Основной дисплей: измеряется по диагонали как полный прямоугольник без учета закругленных углов. Фактическое поле обзора меньше в связи с закругленными углами.
**Внешний дисплей: измеряется по диагонали как полный прямоугольник без учета закругленных углов. Фактическая площадь меньше в связи с закругленными углами.

Размеры и вес
Сложенный: 68 x 159,2 x 16,8мм (шарнир) ~ 13,8мм, 282г
Раскрытый: 128,2 x 159,2 x 6,9мм (рамка) ~ 6 мм (экран), 282г
КамераВнешний дисплей10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚
Внутренний дисплей10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚
Основная тройная камера
  • 12МП ультраширокоугольная камера: F2.2, размер пикселя: 1,12мкм, FOV: 123˚
  • 12МП широкоугольная камера: Super Speed Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя: 1,8мкм, FOV: 83˚
  • 12МП телефото камера: PDAF, F2.4, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя: 1 мкм, FOV: 45˚

Двойная оптическая стабилизация изображения, 0,5-кратный обратный и двукратный оптический зум, цифровой зум до 10х, запись HDR10+, следящий автофокус

ПроцессорSnapdragon 865+
Память

12 ГБ ОЗУ 

256 ГБ ПЗУ (UFS3.1)*

Аккумулятор4500 мА*ч двойная батарея
ЗарядкаПроводная и беспроводная быстрая зарядка (QC2.0, AFC, WPC, PMA)
ОСAndroid 10
Сеть

[LTE]: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 (до 2 Gbps загрузка / до 150 Mbps выгрузка)

[5G]: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave

Протоколы

[Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM

Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

SIMОдна eSIM и одна Nano SIM
Оплата (Samsung Pay)MST и/или NFC
СенсорыЕмкостной датчик отпечатков пальцев (сбоку), акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик расстояния, датчик освещенности
АутентификацияУзор, PIN, пароль, датчик отпечатков пальцев, распознавание лица
Аудио

Стереодинамики

Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus.)
UHQ 32-bit &DSD64/128, PCM: до 32 bits, DSD: DSD64/128
Форматы : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

ВидеоФорматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Подключение к ТВ. Беспроводное Smart View (отражение экрана до 1080p на 30fps) / Проводное: поддержка DisplayPort с USB type-C. Поддержка выведения видео при условии подключения через HDMI Adapter (DisplayPort 4K UHD на 60 fps)
ЗащитаKnox: отслеживание и защита в реальном времени
Защита от вирусов и вредоносного ПО (поддерживается McAfee)
Защищенная папка: защищенное пространство на устройстве для хранения контента, такого как программы, фотографии и видео, защищенное сканированием отпечатков пальцев
ЦветаБазовые цвета: Mystic Black, Mystic Bronze
Кастомизация цвета шарнира: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue
В комплектеGalaxy Z Fold2, кабель передачи данных, адаптер, игла для слота сим-карты, руководство пользователя, наушники (USB Type-C) со звуком от AKG, брошюра Galaxy Z Premier Service Leaflet, брошюра об истории бренда

По слухам, в следующем году выйдет удешевленный складной смартфон-планшет Samsung Galaxy Z Fold S, который получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo.

Источник: Samsung

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить