Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн
Samsung назвала рекомендованную цену Galaxy Z Fold2 для украинской розницы — представленный на прошлой неделе складной флагманский смартфон-планшет с гибким экраном для украинцев оценили в 59 999 грн.
Представляя Galaxy Z Fold2 на презентации 1 сентября, производитель раскрыл все подробности и раскрыл точные сроки выхода новинки в Украине, но умолчал о локальной цене. Сегодня украинский офис Samsung в отдельном пресс-релизе восполнил этот пробел.
Украинцы смогут оформить предзаказ на Galaxy Z Fold2 с 10 сентября. Сделать это можно будет на официальном сайте Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании. Фактические продажи Galaxy Z Fold2 в Украине стартуют 28 сентября.
Samsung Galaxy Z Fold2 доступен в «бронзовом» и черном цветах корпусах. При покупке можно выбрать альтернативный цвет шарнира — серебристый, золотистый, синий или красный.
Второго поколение гибкого смартфона-планшета Galaxy Z Fold2 выделяется двумя экранами Infinity-O с тонкими рамками (6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым сгибаемым внутренним с ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass)), скрытым самоочищающимся шарнирным механизмом (Hideaway Hinge), который позволяет не только открыть и закрывать экран, но и фиксировать его под разными углами, и режимом Flex Mode с разделением интерфейса на две части. Также Galaxy Z Fold2 получил более продвинутую техническую начинку. Подробные технические характеристики Galaxy Z Fold2 перечислены на изображении и продублированы в таблице ниже:
|Характеристики Galaxy Z Fold2
|Дисплей
Основной дисплей*
– 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi
Внешний дисплей**
– 6,2” HD+ Super AMOLED (25:9), 2260 x 816, 386ppi
*Основной дисплей: измеряется по диагонали как полный прямоугольник без учета закругленных углов. Фактическое поле обзора меньше в связи с закругленными углами.
|Размеры и вес
|Сложенный: 68 x 159,2 x 16,8мм (шарнир) ~ 13,8мм, 282г
Раскрытый: 128,2 x 159,2 x 6,9мм (рамка) ~ 6 мм (экран), 282г
|Камера
|Внешний дисплей
|10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚
|Внутренний дисплей
|10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚
|Основная тройная камера
Двойная оптическая стабилизация изображения, 0,5-кратный обратный и двукратный оптический зум, цифровой зум до 10х, запись HDR10+, следящий автофокус
|Процессор
|Snapdragon 865+
|Память
12 ГБ ОЗУ
256 ГБ ПЗУ (UFS3.1)*
|Аккумулятор
|4500 мА*ч двойная батарея
|Зарядка
|Проводная и беспроводная быстрая зарядка (QC2.0, AFC, WPC, PMA)
|ОС
|Android 10
|Сеть
[LTE]: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 (до 2 Gbps загрузка / до 150 Mbps выгрузка)
[5G]: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave
|Протоколы
[Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM
Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
|SIM
|Одна eSIM и одна Nano SIM
|Оплата (Samsung Pay)
|MST и/или NFC
|Сенсоры
|Емкостной датчик отпечатков пальцев (сбоку), акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик расстояния, датчик освещенности
|Аутентификация
|Узор, PIN, пароль, датчик отпечатков пальцев, распознавание лица
|Аудио
Стереодинамики
Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus.)
|Видео
|Форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Подключение к ТВ. Беспроводное Smart View (отражение экрана до 1080p на 30fps) / Проводное: поддержка DisplayPort с USB type-C. Поддержка выведения видео при условии подключения через HDMI Adapter (DisplayPort 4K UHD на 60 fps)
|Защита
|Knox: отслеживание и защита в реальном времени
Защита от вирусов и вредоносного ПО (поддерживается McAfee)
Защищенная папка: защищенное пространство на устройстве для хранения контента, такого как программы, фотографии и видео, защищенное сканированием отпечатков пальцев
|Цвета
|Базовые цвета: Mystic Black, Mystic Bronze
Кастомизация цвета шарнира: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue
|В комплекте
|Galaxy Z Fold2, кабель передачи данных, адаптер, игла для слота сим-карты, руководство пользователя, наушники (USB Type-C) со звуком от AKG, брошюра Galaxy Z Premier Service Leaflet, брошюра об истории бренда
По слухам, в следующем году выйдет удешевленный складной смартфон-планшет Samsung Galaxy Z Fold S, который получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo.
Источник: Samsung