Названа цена гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 для Украины — 59 999 грн

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Samsung назвала рекомендованную цену Galaxy Z Fold2 для украинской розницы — представленный на прошлой неделе складной флагманский смартфон-планшет с гибким экраном для украинцев оценили в 59 999 грн.

Представляя Galaxy Z Fold2 на презентации 1 сентября, производитель раскрыл все подробности и раскрыл точные сроки выхода новинки в Украине, но умолчал о локальной цене. Сегодня украинский офис Samsung в отдельном пресс-релизе восполнил этот пробел.

Украинцы смогут оформить предзаказ на Galaxy Z Fold2 с 10 сентября. Сделать это можно будет на официальном сайте Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании. Фактические продажи Galaxy Z Fold2 в Украине стартуют 28 сентября.

Samsung Galaxy Z Fold2 доступен в «бронзовом» и черном цветах корпусах. При покупке можно выбрать альтернативный цвет шарнира — серебристый, золотистый, синий или красный.

Второго поколение гибкого смартфона-планшета Galaxy Z Fold2 выделяется двумя экранами Infinity-O с тонкими рамками (6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым сгибаемым внутренним с ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass)), скрытым самоочищающимся шарнирным механизмом (Hideaway Hinge), который позволяет не только открыть и закрывать экран, но и фиксировать его под разными углами, и режимом Flex Mode с разделением интерфейса на две части. Также Galaxy Z Fold2 получил более продвинутую техническую начинку. Подробные технические характеристики Galaxy Z Fold2 перечислены на изображении и продублированы в таблице ниже:

Характеристики Galaxy Z Fold2 Дисплей Основной дисплей* – 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi Внешний дисплей** – 6,2” HD+ Super AMOLED (25:9), 2260 x 816, 386ppi *Основной дисплей: измеряется по диагонали как полный прямоугольник без учета закругленных углов. Фактическое поле обзора меньше в связи с закругленными углами.

**Внешний дисплей: измеряется по диагонали как полный прямоугольник без учета закругленных углов. Фактическая площадь меньше в связи с закругленными углами. Размеры и вес

Сложенный: 68 x 159,2 x 16,8мм (шарнир) ~ 13,8мм, 282г

Раскрытый: 128,2 x 159,2 x 6,9мм (рамка) ~ 6 мм (экран), 282г Камера Внешний дисплей 10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚ Внутренний дисплей 10МП селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1,22мкм, FOV: 80˚ Основная тройная камера 12МП ультраширокоугольная камера: F2.2, размер пикселя: 1,12мкм, FOV: 123˚

12МП широкоугольная камера: Super Speed Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя: 1,8мкм, FOV: 83˚

12МП телефото камера: PDAF, F2.4, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя: 1 мкм, FOV: 45˚ Двойная оптическая стабилизация изображения, 0,5-кратный обратный и двукратный оптический зум, цифровой зум до 10х, запись HDR10+, следящий автофокус Процессор Snapdragon 865+ Память 12 ГБ ОЗУ 256 ГБ ПЗУ (UFS3.1)* Аккумулятор 4500 мА*ч двойная батарея Зарядка Проводная и беспроводная быстрая зарядка (QC2.0, AFC, WPC, PMA) ОС Android 10 Сеть [LTE]: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 (до 2 Gbps загрузка / до 150 Mbps выгрузка) [5G]: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave Протоколы [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) SIM Одна eSIM и одна Nano SIM Оплата (Samsung Pay) MST и/или NFC Сенсоры Емкостной датчик отпечатков пальцев (сбоку) , акселерометр , барометр , гироскоп , геомагнитный датчик , датчик Холла , датчик расстояния , датчик освещенности Аутентификация Узор, PIN, пароль, датчик отпечатков пальцев , распознавание лица Аудио Стереодинамики Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus.)

UHQ 32-bit &DSD64/128, PCM: до 32 bits, DSD: DSD64/128

Форматы : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Видео Форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Подключение к ТВ. Беспроводное Smart View ( отражение экрана до 1080p на 30fps) / Проводное: поддержка DisplayPort с USB type-C. Поддержка выведения видео при условии подключения через HDMI Adapter (DisplayPort 4K UHD на 60 fps) Защита Knox : отслеживание и защита в реальном времени

Защита от вирусов и вредоносного ПО (поддерживается McAfee )

Защищенная папка : защищенное пространство на устройстве для хранения контента , такого как программы , фотографии и видео , защищенное сканированием отпечатков пальцев Цвета Базовые цвета: Mystic Black, Mystic Bronze

Кастомизация цвета шарнира: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue В комплекте Galaxy Z Fold2 , кабель передачи данных , адаптер, игла для слота сим-карты , руководство пользователя, наушники ( USB Type -C) со звуком от AKG , брошюра Galaxy Z Premier Service Leaflet , брошюра об истории бренда

По слухам, в следующем году выйдет удешевленный складной смартфон-планшет Samsung Galaxy Z Fold S, который получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo.

Источник: Samsung