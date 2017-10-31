НБУ упростил порядок открытия и ведения счетов в банках и осуществления безналичных расчетов за счет электронных договоров, отмены печатей и других улучшений

Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление №106, которое призвано упростить ведение бизнеса за счет усовершенствования порядка открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

Полностью с текстом постановления Правления Национального банка Украины от 25 октября 2017 №106 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» можно ознакомиться по следующей ссылке (PDF-файл), мы же остановимся на самых важных моментах.

Итак, постановлением №106 урегулированы следующие вопросы:

отменена обязанность по использованию предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах)

разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичному предложению заключения договора;

предоставлено право клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем;

предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада;

введены нормы по использованию при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или доверенного им лица, указанного в договоре банковского счета / договоре банковского вклада / доверенности или ином документе, определенном внутренними положениями банка;

определен порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена;

определен порядок открытия физическими лицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей;

усовершенствован режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности, в части выплат, связанных с командировкой.

Также постановлением №106 были внесены изменения в:

Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492;

Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2003 года № 516;

Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 21 января 2004 года № 22.

Отметим, что постановление НБУ №106 вступает в силу с сегодняшнего дня, 31 октября 2017 года.

Источник: НБУ