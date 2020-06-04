НБУ утвердил единые правила создания и использования QR-кодов для оплаты товаров и услуг

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Национальный банк Украины утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления денежных кредитовых переводов (которые инициируются плательщиком, к примеру, оплата товаров и услуг), что должно упростить и ускорить подобные расчеты. Таким образом НБУ хочет предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, который по его мнению сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка.

Участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам. Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски.

Единые подходы обеспечивают, в первую очередь, потребности участников платежного рынка, которые сотрудничают с поставщиками услуг (в частности государственных, административных и коммунальных услуг). Также это поможет активнее использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет.

«Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика», — пояснил директор Департамента платежных систем и инновационного развития национального банка Украины Алексей Шабан.

Кроме указанных преимуществ, использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и, как результат, росту объемов безналичных расчетов.

В то же время Алексей Шабан отметил, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным. Однако, при желании использовать QR-коды для осуществления кредитных переводов, участники безналичных расчетов должны будут обеспечить его формирование и использование в соответствии с правилами, разработанными Национальным банком.

Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза, например Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 28 мая 2020 №68 «Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов», который вступает в силу с 3 июня 2020 года.

Источник: НБУ