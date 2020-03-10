НБУ: В 2019 году мошенники украли с банковских карт украинцев вдвое меньше денег, чем годом ранее [инфографика]





Национальный банк Украины сообщил, что по итогам 2019 года убытки от незаконных действий с платежными картами уменьшились более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков, держателей платежных карточек и торговцев от незаконных действий / сомнительных операций с платежными картами.

Так, за прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году — 0,0092%, в 2017 году — 0,0077%). То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году.

В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривен, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 гривен). В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть — до 71 900 случаев (в 2018 году — 105,5 тыс. случаев).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходило в сети интернет — 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с тем в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

Самым популярным методом карточного мошенничества в Украине остается социальная инженерия. Мошенники вводят в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они раскрыли собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников. В большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или Национального банка (например, службы безопасности) и под давлением активно начинают выяснять личную информацию и другие данные.

Национальный банк подчеркнул, что ни его сотрудники, ни представители коммерческих банков никогда не звонят с подобными просьбами и не имеют потребностей и полномочий запрашивать у граждан информацию о платежных карточках, персональных данных и средств на счетах. Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок действия, код CVС2/CVV2, PIN-код) и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное.

С целью предотвращения и противодействия мошенничеству Национальный банк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений — обращаться в банк-эмитент платежной карты, контролировать платежи и переводы, а также проверять состояние своих счетов. Кроме того, следует применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек, прежде всего в сети интернет, и пользоваться услугами SMS-информирования о совершенных операциях.

Напомним, что по данным НБУ за 2019 год количество бесконтактных карт увеличилось вдвое (с 3,9 млн до 8,6 млн), их поддерживают уже более 90% торговых POS-терминалов.

Источник: НБУ