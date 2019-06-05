НБУ протестировал е-гривну и поделился итогами пилотного проекта по её использованию





Национальный банк Украины поделился итогами пилотного проекта по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты — е-гривны.

В частности, в рамках этого проекта НБУ проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и обрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели обращения электронной гривны. Сам проект был запущен в 2016 году, а его практическая часть стартовала в конце 2018 года. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение был выпущен ограниченный объём электронной гривны. Операции с использованием е-гривны тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтёров и Всемирного банка, эксперты которого оказывали Национальному банку консультации в рамках технической помощи.

В результате Национальный банк получил полезные выводы по выпуску собственной цифровой валюты, ключевые из которых:

е-гривна может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей — наличным, платёжным поручениям, платёжным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривны являются простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчётов;

учитывая, что пилотный проект был ограничен как по количеству участников, так и по перечню операций, он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень вовлеченности населения Украины к такому инструменту. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривны в случае принятия решения о её внедрении в национальном масштабе;

е-гривна может быть рассмотрена как так называемая disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платёжного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка;

внедрения е-гривны на платёжном рынке Украины должны учитывать возможность внедрения других инновационных платёжных инструментов, в частности «мгновенных» платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;

внедрения е-гривны потребует значительных инвестиций и времени на модернизацию платёжной инфраструктуры и популяризацию электронной гривны как нового инструмента для населения с учётом уже существующих привычек потребителей;

внедрения е-гривне возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что НБУ является единоличным эмитентом е-гривны, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные (агентские) функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривны под контролем Национального банка. Вместе с тем следует отметить, что е-гривна, выпущенная коммерческими участниками рынка, уже не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на электронные деньги;

технология распределенных реестров (блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривны. Однако основные преимущества этой технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривны.

«Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платёжного рынка? Будет ли достаточный спрос на е-гривну со стороны пользователей, торговцев и участников рынка? Какая технология должна использоваться? Каким должен быть уровень анонимности транзакций с е-гривной? Сегодня точных ответов на эти вопросы не имеем не только мы, но и другие центробанки мира», — прокомментировал результаты пилотного проекта заместитель Председателя НБУ Сергей Холод.

Он добавил, что Национальный банк продолжит изучать возможность выпуска е-гривны, учитывая полученные результаты проекта, современные потребности рынка и потенциальное развитие экономики. Также планируется продолжить сотрудничество и обмен опытом с другими центробанками и международными финансовыми организациями. А вместе с участниками украинского платёжного рынка будут дальше прорабатываться целевые бизнес-модели использования е-гривны.

Источник: НБУ