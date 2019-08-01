Национальный банк Украины разработал правила использования QR-кодов для перевода средств и оплаты товаров и услуг

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Национальный банк Украины разработал проект правил использования QR-кода для осуществления перевода средств. В частности, скоро таким образом можно будет совершенно официально перевести деньги или оплатить товары и услуги.

Этими правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобства безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G), а также осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы «клиент-банк», так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

Отметим, что на сегодняшний день QR-код применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.

Напомним, что сегодня НБУ запустил новый сайт с современным адаптивным дизайном и улучшенной структурой.

Источник: НБУ