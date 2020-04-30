НБУ всё-таки принял постановление об отмене «зарплатного рабства» — свободно выбирать банк можно будет с 2021 года





29 апреля Национальный банк Украины утвердил внесение изменений в инструкцию, регулирующую перевод работодателем средств на выплату заработной платы работникам. Да, речь о том самом постановлении, которое должно положить конец негативному явлению под названием «зарплатное рабство» — и позволить украинцам свободно выбирать банки для получения зарплат и соцвыплат.

Напомним, это одна из многочисленных инициатив теперь уже экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета. Проект был представлен в декабре прошлого года и в том же месяце правительство приняло постановление для реализации проекта, после чего в феврале НБУ разработало соответствующий проект постановления. И вот сейчас постановление было окончательно принято.

Документ предусматривает использование номеров банковских счетов по международному стандарту (IBAN) при формировании ведомости на зачисление зарплаты. Теперь работнику для смены банка потребуется лишь передать в бухгалтерию данные своего счета IBAN (стандарт был внедрен в прошлом году), а бухгалтер сможет формировать простую ведомость для всех сотрудников вне зависимости от выбранного ими банка для обслуживания.

Важно — изменения вступят в силу только со следующего года, а не в апреле, как планировалось изначально. В НБУ отсрочку объясняют желанием предоставить банкам и работодателям время для того, чтобы доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

Источник: НБУ