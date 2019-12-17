Больше никаких «зарплатных проектов». Минфин и НБУ позаботятся, чтобы работники свободно могли выбрать банк для получения зарплаты на карту

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И без того немалый список разного рода проектов, над которыми параллельно работает команда министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, продолжает расширятся. Новая инициатива, реализуемая совместно с Минфином и НБУ, призвана покончить с «зарплатным рабством» в Украине.

Речь о пресловутом явлении «зарплатный проект». Это ситуации, когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Таким образом, у сотрудников нет возможности самостоятельно выбрать предпочитаемый банк.

Как объясняет, на самом деле украинское законодательство дает право выбора, но на практике бухгалтеры предприятий чаще всего отказывают в просьбе сменить банк из-за сопутствующих сложностей — для таких выплат необходимо формировать отдельные платежные документы.

По словам Дубилета, план в том, чтобы сделать «как в Европе». Говоря конкретнее, планируется переход на новую систему выплаты зарплат, которая позволит украинцам свободно менять банки, а бухгалтерам для этого не придется делать «лишнюю работу».

После ее внедрения от работника потребуется лишь передать в бухгалтерию данные своего счета IBAN (стандарт был внедрен ранее в этом году), а бухгалтер сможет формировать простую ведомость для всех сотрудников вне зависимости от выбранного имя банка для обслуживания. После того, как ведомость будет сформирована, банк, который обслуживает предприятие, автоматически распределяет средства между указанными счетами.

В целом проект представляется достаточно полезным. С одной стороны, работники предприятий наконец получат законную возможность выбрать удобный банк. С другой стороны, это подстегнет развитие банковской индустрии и сервисов благодаря более высокой конкуренции.

Чтобы все заработало, банкам нужно будет внести некоторые изменения во внутренние системы («ничего сложного», по словам Дубилета). Также министр поднимает вопрос о необходимости запуска горячей линии, на которую украинцы смогут жаловаться при отказе в законной возможности выбора банка.

По оценке Дубилета, новая система может заработать уже в следующем году.

Источник: Дмитрий Дубилет Facebook