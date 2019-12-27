Правительство приняло постановление, которое должно позволить работникам свободно выбирать банки для получения зарплат и соцвыплат





Буквально на днях заработал онлайн-сервис, который должен покончить с бумажными квитанциями, а сегодня еще одна инициатива Дмитрия Дубилета получила поддержку правительства. Кабмин принял постановление, которое должно положить конец такому негативному явлению как «зарплатное рабство» — сотрудники наконец смогут сами выбирать предпочитаемый банк вместо навязываемого работодателем. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как мы уже отмечали в предыдущей новости с анонсом изменений, в украинском законодательстве это право закреплено за каждым работником давно, но на практике бухгалтеры предприятий чаще всего отказывают в просьбе сменить банк из-за сопутствующих сложностей — для таких выплат необходимо формировать отдельные платежные документы. Но теперь все должно измениться. Переход на новую систему выплаты зарплат позволит украинцам свободно менять банки, а бухгалтерам для этого не придется делать «лишнюю работу». От работника для смены банка потребуется лишь передать в бухгалтерию данные своего счета IBAN (стандарт был внедрен ранее в этом году), а бухгалтер сможет формировать простую ведомость для всех сотрудников вне зависимости от выбранного ими банка для обслуживания.

Сам документ еще не успел появиться на сайте правительств, так что других подробностей о том, что конкретно он меняет, и когда вступит в силу нет.

Анонсируя изменения на прошлой неделе, Дубилет рассказывал, что банкам нужно будет внести некоторые изменения во внутренние системы («ничего сложного», по его словам). Также министр поднимал вопрос о необходимости запуска горячей линии, на которую украинцы смогут жаловаться при отказе в законной возможности выбора банка. Но в сегодняшнем анонсе о запуске горячей линии нет ни слова.

Источник: Алексей Гончарук Telegram