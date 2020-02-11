«Уже в мае». Дубилет рассказал, когда можно будет свободно выбирать банки для получения зарплат и соцвыплат





Национальный банк Украины начал эту рабочую неделю с публикации проекта постановления, которое в итоге обеспечит полную свободу в вопросе выбора банков для получения зарплат в бюджетном секторе, а также пенсий и социальных выплат. Документ предусматривает использование номеров банковских счетов по международному стандарту (IBAN) при формировании ведомости на зачисление зарплаты. Это должно раз и навсегда покончить с «зарплатным рабством» — работающие украинцы смогут сами выбирать предпочитаемый банк вместо навязываемого работодателем.

«Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», — сообщили в Нацбанке.

Сейчас проект соответствующего постановления НБУ находится на этапе рассмотрения, а принять его должны после 10 марта. Если все пойдет по плану, то все заработает уже в мае, сообщил министр и автор инициативы Дмитрий Дубилет.

Напомним, инициатива, призванная обеспечить возможность свободно выбирать любой банк для получения зарплаты на карту, была представлена в конце прошлого года. Вскоре после этого правительство приняло постановление для реализации проекта, а теперь НБУ должен сделать последний шаг.

Источник: НБУ