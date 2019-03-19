«Не 4G единым»: За 2018 год 3G-сеть Киевстара увеличилась на 634 базовые станции и стала доступна в 10.000 населенных пунктах Украины

Оператор мобильной связи Киевстар напомнил, что работает не только над 4G-сетями. Оказывается, за 2018 год компания дополнительно развернула 634 новых базовых станций в стандарте 3G, а всего в сети оператора работает около 8400 3G-базовых станций.

В 2018 году сеть 3G Киевстар расширилась на 148 новых городов и поселков и стала доступна в общем в 10 012 населенных пунктах Украины. Доступ к 3G-интернету теперь есть у 33,6 млн человек или 81% населения Украины. Общее количество пользователей 3G/4G-интернета в сети Киевстар за год выросло на 18,2%, до 14,8 млн абонентов. А потребление трафика увеличилось на 153%, до 2753 МБ на абонента.

Для развития своей сети в 2018 году компания инвестировала 3,1 млрд грн, а также уплатила за лицензии на 4G частоты более 4 млрд грн. При этом 4G интернет от Киевстар уже доступен в 4218 населенных пунктах, где проживают 22,8 млн человек, 55% населения Украины.

Напомним, что в начале марта мобильный интернет «Киевстар» признали самым быстрым в Украине по версии Speedtest по итогам 2018 года, при этом lifecell занял второе место, а Vodafone — третье.

Источник: Киевстар