Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro

Apple удалила ночной режим из портретного режима на iPhone 17 Pro и Pro Max. На этих моделях больше нельзя делать портретные фото в темноте с эффектом размытия фона, чего не скажешь о предыдущих версиях.

В пособии поддержка Apple подтверждено, что iPhone 17 Pro больше не входит в список совместимых устройств с портретным ночным режимом. При этом ночной режим в стандартной камере, для селфи и покадровой съемки на 17 Pro остается доступным. То есть только в портретном режиме соответствующая кнопка исчезает. На странице поддержки указано, что функция и в дальнейшем работает на моделях предыдущих поколений:

iPhone 16 Pro / Pro Max

iPhone 15 Pro / Pro Max

iPhone 14 Pro / Pro Max

iPhone 13 Pro / Pro Max

iPhone 12 Pro / Pro Max

Пользователи узнали об изменениях не через официальный анонс, а сперва на Reddit. Юзеры предполагали, что это может быть багом, поскольку Apple пока не объяснила, почему кнопка исчезла. И комментаторы не слишком обрадовались неожиданному обновлению, не поняв зачем оно вообще было нужно.

«Люди платят премиальную цену за премиальные функции, которые были доступны в предыдущих моделях, но теперь их убрали из самых новых и дорогих устройств. Это выглядит несколько странно. К тому же то, что кто-то не пользуется функцией или не считает ее важной, не означает, что другие не будут. Многие приобрели новую модель именно ради улучшенной камеры и новых возможностей», — жалуются пользователи.

Неизвестно, вернется ли функция обновлением. Вероятно, Apple решила сделать ставку на другое: вместо ночных портретов предпочитают новую систему обработки, которая снимает в 24 мегапикселя, используя главный 48-мегапиксельный сенсор. Он дает более чистую детализацию и меньше шума, тогда как ночные портреты хоть и выглядят ярче, но часто получаются менее естественными. К тому же длинные экспозиции в темноте легко приводят к размытию движения, поэтому в кадре теряются эмоции и моменты, если человек или объект движутся.

Напомним, что вскоре после релиза пользователи жаловались на качество камеры другой модели из новой линейки. В сети показали случаи конденсата внутри камеры iPhone Air. Тогда же появилась критика iPhone 17 Pro, но из-за покрытия. Владелец флагмана случайно стер Cosmic Orange обычными влажными салфетками. А еще раньше юзеры увидели, что MagSafe легко царапает корпус. Самой странной была ситуация, когда смартфон буквально покраснел.

Источник: The Verge