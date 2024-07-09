Новости Софт 09.07.2024 в 10:53 comment views icon

Не прошло и 40 лет. Microsoft добавила в Блокнот проверку правописания и автоисправление

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Microsoft начала тестировать новые функции в Блокноте еще в марте, а с сегодняшнего дня с обновлением они будут доступны для всех пользователей Windows 11 через Microsoft Store.

Функция проверки правописания, которая появляется в Блокноте через 41 год после его запуска, будет выделять слово красным цветом, если оно написано с ошибками, а пользователи смогут нажать на него правой кнопкой мыши, чтобы увидеть альтернативные предложения (для украинского языка обновление еще не доступно).

Не пройшло й 40 років. Microsoft додала у Блокнот перевірку правопису та автовиправлення

 

Автоисправление тем временем работает автоматически и убирает незначительные и очевидные ошибки в орфографии или опечатки (их можно отменить вручную).

Новые функции можно деактивировать в настройках Блокнота или настроить для отдельных расширений файлов (например, только для .txt, но не для файлов .md или .lic).

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Не пройшло й 40 років. Microsoft додала у Блокнот перевірку правопису та автовиправлення

По информации The Verge, проверка орфографии отключена по умолчанию для файлов журналов или «других типов файлов, связанных с кодировкой».

Microsoft часто разворачивает обновления постепенно, поэтому не все пользователи увидят функции сразу.

Следует отметить, что для Блокнота в эпоху Windows 11 обновления добавляют не впервые: ранее программа получила интерфейс с вкладками, темный режим и встроенный счетчик символов.

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