Новости Игры 18.07.2025 comment views icon

Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed

Netflix заявила об официальном запуске производства сериала по мотивам Assassin’s Creed — понадобилось пять лет подготовки

Зрителей ждет история, которая крутится вокруг войны между двумя теневыми фракциями: одни хотят контролировать человечество, другие — сохранить свободу воли. В сериале от Netflix сюжет расскажет о своих персонажах в течение ключевых исторических событий, когда они борются за формирование судьбы человечества. О какой истории идет речь и кем станут главные персонажи — пока тайна.

За проект отвечают Роберто Патино («Мир Дикого Запада», «Сыны Анархии») и Дэвид Винер («Halo», «Убийство»), которые стали шоураннерами и исполнительными продюсерами. Кроме них, над сериалом работают Жерар Гильемот, Маргарет Бойкин, Остин Дилл из Ubisoft Film & Television и Мэтт О’Тул.

«Мы фанаты Assassin’s Creed еще с момента его выхода в 2007 году. Каждый день, работая над этим сериалом, мы испытываем восхищение и смирение перед возможностями, которые открывает Assassin’s Creed. За масштабами, зрелищем, паркуром и адреналином скрывается базис глубочайшей человеческой истории — о поиске смысла, сомнениях относительно самоидентичности, судьбы и веры. Это история о власти, насилии, сексе, жадности и мести», — сказали Винер и Патино в совместном заявлении.

Отметим, что франшиза Assassin’s Creed стартовала в 2007 году, с тех пор творения Ubisoft разошлись тиражом более 230 млн копий по всему миру. В 2016 году серию уже экранизировали — фильм собрал 240 млн долларов в прокате. А вот из недавних проектов: весной 2025 года вышла Assassin’s Creed Shadows, которую хорошо оценили игроки. Однако сейчас Netflix делает ставку на сериал, как это было с Arcane, Cyberpunk: Edgerunners или Кастлевания.

Источник: Hollywood Reporter

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