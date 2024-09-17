Не прошло и трех лет: Meta забанила российские государственные СМИ в Facebook и Instagram

Компания Meta, владелец Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, объявила о запрете на своих платформах RT и других российских государственных СМИ.

Страницы RT в Facebook и Instagram пока отсутствуют. В течение многих лет Meta прибегала к более ограниченным мерам в отношении российской пропаганды: блокирование размещения рекламы и уменьшение охвата публикаций.

«После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. «россия сегодня», RT и другие связанные организации теперь запрещены в наших приложениях во всем мире из-за иностранного вмешательства», — говорится в официальном заявлении Meta.

Поводом для запрета стали манипуляции с целью проведения тайных операций влияния на выборы и политику в США. Этот шаг Meta сделала после выдвижение официальных обвинений Минюстом США против двух сотрудников RT за организацию схемы найма американской компании с целью создания онлайн-контента для влияния на выборы 2024 года. В скандал попали американская медийная компания, которая брала российские деньги и согласовывала контент с RT, финансируемые ею известные правые инфлюенсеры и Илон Маск, который активно комментировал и распространял контент. Маск и блогеры после этого утверждали, что не знали о финансировании распространяемой информации Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что другие страны должны относиться к деятельности российского государственного вещателя RT так же как к тайным разведывательным операциям.

В материалах для брифинга, предоставленных Reuters, Meta сообщила, что видела, как российские государственные СМИ пытались избежать обнаружения их онлайн-деятельности в прошлом, и ожидает, что они и в дальнейшем будут пытаться использовать методы обмана.

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Источник: Reuters