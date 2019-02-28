Не только Nokia и Sony. Xiaomi тоже сотрудничает с Light для создания смартфонов с многомодульными камерами уровня DSLR

В последнее время Xiaomi уделяет значительное внимание камерам своих смартфонов, и как результат – сразу два аппарата компании попали в десятку лучших в рейтинге DxOMark, а недавно анонсированный флагман Xiaomi Mi 9 с тройной основной камерой на сегодняшний день является лидером по качеству съёмки видео. Но на этом китайский производитель не думает останавливаться. Xiaomi объявила о сотрудничестве с компанией Light, которая приложила руку к созданию пентокамеры для Nokia 9 PureView.

В 2016 году компания Light удивила многих, выпустив необычную камеру с 16 отдельными модулями. Тогда это казалось довольно странным и даже неуместным встраивать столько датчиков в компактный корпус камеры. Теперь Light предлагает свою технологию ведущим мобильным брендам. Nokia 9 PureView стал первым продуктом партнёрства Light и Nokia. Этот смартфон может похвастаться системой из пяти камер, каждая из которых имеет разрешение 12 Мп (два датчика цветных и три монохромных). Nokia 9 PureView является лишь примером того, как может быть реализована технология Light.

Подробностей о сотрудничестве Light и Xiaomi немного. В совместном заявлении компаний говорится об объединении передовой технологии обработки изображений Light с инновационным опытом Xiaomi в области создания высокопроизводительных смартфонов, которое позволит вывести на рынок устройства, оборудованные системой многомодульных камер с возможностями на уровне зеркальных фотоаппаратов (DSLR).

Помимо Nokia и Xiaomi, компания Light также заключила партнёрское соглашение с Sony, в рамках которого последняя разрешит использовать свои датчики в многомодульных камерах Light. Это также позволит Sony оснастить свои будущие смартфоны четырьмя и более камерами.

Похоже, что Light может стать основным партнёром многих производителей, которые намерены оборудовать свои смартфоны многомодульными камерами. Всё это конечно хорошо, но не стоит забывать, что для такой камеры требуется соответствующее программное обеспечение, чтобы извлечь из неё максимальную пользу. В противном случае она будет просто бесполезной.

Источники: Globenewswire и The Verge