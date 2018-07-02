Специалисты Light создали прототипы смартфонов с камерами, включающими от пяти до девяти модулей
Пару лет назад компания Light представила весьма необычную камеру Light L16 (заглавное фото). Она содержит целых 16 модулей, объективы которых имеют разные фокусные расстояния. Объединяя программным путем изображения, полученные с нескольких модулей одновременно, она создает композитные снимки суммарным разрешением 52 Мп. Еще тогда высказывалось предположение касательно появления в будущем смартфонов, оснащенных подобными камерами. Теперь же издание The Washington Post пишет, что Light всерьез взялась за эту идею.
Более того, якобы у Light уже есть прототипы соответствующих камер для смартфонов, в конфигурацию которых входит от пяти до девяти модулей. И компания утверждает, что эти камеры способны делать фотографии разрешением 64 Мп. Также сообщается о высокой чувствительности камеры, что позволяет получать качественные изображения при низкой освещенности, и расширенных возможностях регулировки глубины резкости.
Еще более интересным выглядит утверждение касательно выпуска серийного смартфона, оснащенного «многоапертурной вычислительной камерой» Light, уже в этом году. Особенно с учетом цены Light L16, которая составляет $1950.
Источник: Washington Post и Engadget