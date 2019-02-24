Флагманский смартфон Nokia 9 PureView с пентакамерой представлен официально, цена — $699 [Примеры фото]

Буквально только что на специальном мероприятии в рамках выставки MWC 2019 компания HMD Global явила миру долгожданный флагманский смартфон Nokia 9 PureView с пентакамерой, знаменующий возрождение бренда PureView. Не сказать, чтобы новинка представляла собой какой-то секрет, ведь до сегодняшнего анонса мы узнали о ней много разных подробностей, за считанные часы до презентации стала известна цена. Новинка действительно стоит относительно недорого — $699, что делает ее весьма конкурентоспособной на фоне моделей конкурентов.

Само собой, большую часть презентации посвятили основной камере, являющейся главной отличительной особенностью Nokia 9 PureView. К слову, как и ожидалось, эта самая пентакамера, о которой мы впервые узнали больше года назад, действительно была разработана совместно с компанией Light, создателей 16-модульной камеры L16. О последней мы тоже писали в наших новостях и не раз. Но прежде чем перейти к камере приведем основные характеристики Nokia 9 PureView.

Да, Nokia 9 PureView действительно построен на прошлогодней однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 845, но так как производительность топовых платформ избыточна уже не первый год, то этот аспект не должен кого-либо смутить. Что же касается других параметров, они у Nokia 9 PureView самые что на есть флагманские. В смартфоне установлен экран pOLED диагональю 5,99 дюймов и разрешением 2880х1440 пикселей без каких-либо отверстий и вырезов. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Задняя панель, к слову, тоже оформлена стеклом.

Рамки вокруг экрана не сказать, что рекордно тонкие, но и не особо широкие, а главное — сохранена симметрия, что порадует многих. Сканер отпечатков пальцев у Nokia 9 PureView размещен под поверхностью экрана, вторым способом биометрической идентификации выступает функция распознавания лиц, реализуемая за счет фронтальной камеры и технологий ИИ. Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, объем встроенной флэш-памяти – 128 ГБ. Есть слот microSD, хотя и совмещенный со вторым слотом под карту SIM.

Аккумуляторная батарея емкостью 3320 мА·ч может заряжаться быстро как по проводу (18-ваттная зарядка), так и без (10-ваттная). Есть USB Type-C, адаптер NFC, а вот разъема 3,5 мм для наушников нет. Зато есть защита от воды и пыли стандарта IP67.

Теперь о камере, оформленной в виде этакого шестилепесткового цветочка. Конфигурация основной камеры смартфона Nokia 9 PureView сильно отличается от большинства других конкурирующих моделей с многомодульными камерами. Все пять фотомодулей, входящие в состав блока основной камеры Nokia 9 PureView, имеют разрешение 12 Мп (1/2.8″, 1,25 мкм) и используют одинаковую оптику — объективы ZEISS с диафрагмой F/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм. Но два из них являются цветными, а остальные три — монохромные. Еще в конфигурации есть шестой модуль ToF, отвечающий за анализ глубины сцены. В седьмом лепестке спряталась двойная светодиодная вспышка.

Все три камеры работают одновременно, позволяя, как сообщается, захватывать в 10 раз больше света по сравнению с одномодульными решениями, и создавать высококачественные фото суммарным разрешением 60 Мп с невиданной доселе в мобильных камерах детализацией и широким динамическим диапазоном. Собственно, динамический диапазон камеры Nokia 9 PureView производитель оценивает в 12,4 ступени экспозиции.

В процессе захвата и обработки снимков фирменные технологии искусственного интеллекта собирают данные о 1200 уровнях глубины резкости (по сравнению со скромными 10 на большинстве смартфонов) на расстоянии до 40 метров, что должно обеспечить еще более качественное размытие с усилением эффекта по мере удаления от объекта или предмета, которому присваивается наибольший вес.

Еще одна особенность камеры Nokia 9 PureView — снимки можно сохранять в форматах RAW/DNG, а затем редактировать в Adobe Photoshop Lightroom прямо на смартфоне. Специалисты Adobe помогали разработчикам Nokia 9 PureView обеспечить возможность сохранения снимков в формате RAW. Кроме того, HMD Global привлекло к разработке камеры Nokia 9 PureView разработчиков Google Photos. Благодаря соответствующим оптимизациям в приложении Google Photos можно будет менять точку фокусировки и глубину резко изображаемого пространства на готовых снимках.

Фронтальная камера является 20-мегапиксельной с диафрагмой F/1.8 и поддерживает технологию биннинга (в режиме недостаточного освещения пиксели группируются четверки, за счет чего их площадь увеличивается до 1,6 мкм, но разрешение при этом уменьшается до 5 Мп)

Смартфон Nokia 9 PureView достаточно умен, чтобы понять, когда он полностью неподвижен, например, установлен на штативе, и автоматически переключится на более длительную выдержку при съемке в темноте (до 10 секунд). Он также поддерживает полное ручное управление, поэтому все профессиональные фотографы и фотографы-энтузиасты смогут настраивать основные параметры так, как пожелают.

Увы, видеовозможности камеры Nokia 9 PureView впечатляют не так сильно, как фото. Камера способна записывать видеоролики в разрешении 4K, но кадровая частота ограничена 30 к/с. Извините ребята, но никаких 60 к/с в этом поколении.

Разумеется, без примеров снимков, сделанных камерой Nokia 9 PureView, не обошлось. Вот они:

Будет любопытно взглянуть, сколько баллов получит камера Nokia 9 PureView в тесте DxOMark.

Nokia 9 PureView относится к числу смартфонов, входящих в программу Android One, то есть быстрее обновления гарантированы. Из коробки он идет с ОС Android 9 Pie. При размерах 155х75х8 мм новинка весит 172 г. Продажи начнутся во втором квартале по цене $699, цветовое исполнение – только синее.

Дополнено: Еще примеры снимков, демонстрирующие сложные условия освещения, портретный режим, качественный эффект боке, точную цветопередачу и прочие вещи. Да, данные EXIF прилагаются, так что при желании, можно узнать различные подробности.

Источник: HMD Global и The Verge