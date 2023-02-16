Украинские разработчики пожаловались на недоступность Copilot. Это совпало с релизом бизнес-версии ИИ-инструмента дописывания кода GitHub и OpenAI

Корпоративная версия инструмента Copilot от GitHub, дописывающего код с помощью технологии искусственного интеллекта, была опубликована для открытого доступа. Однако пользователи из Украины столкнулись с невозможностью использования сервиса без VPN.

На основе контекста кода разработчика Copilot дописывает его части, от небольших новых строк до сложных алгоритмов. GitHub Copilot генерирует около 27% кода на GitHub по состоянию на прошлый год, 61% из которого приходится на Java. По отзывам, инструмент ощутимо ускоряет разработку. С 2021 года несколько сотен организаций используют в своей работе ранний доступ к сервису, публичный релиз сделал инструмент доступным для всех (ну, почти). В релиз также были добавлены:

Новые алгоритмы моделирования и более мощный ИИ

Фильтрация уязвимостей на основе ИИ, блокировка их добавления в код

Полноценная работа с VPN, включая самоподписанные сертификаты

Продвинутое управление лицензиями и политикой в пределах организации

Дополнительная конфиденциальность

Упрощение регистрации

Искусственный интеллект, носящий название OpenAI Codex, был обучен на терабайтах открытого кода и является, по словам технического директора OpenAI Грега Брокмана, версией GPT-3 для программирования. Он выступает в качестве ассистента при использовании метода параллельного программирования (о чем говорит и название Copilot), без необходимости привлекать дублирующего программиста.

Неприятности с доступом в Украине начались сразу же после релиза Copilot For Business. Пользователи начали жаловаться на потерю соединения с плагинами программы. Наиболее вероятной выглядит версия об отсутствии поддержки со стороны OpenAI, что уже привело к блокировке в Украине ChatGPT. Если коротко, суть политики компании в том, что дабы не нарушать санкции по работе в Крыму и «ЛДНР», компания на всякий случай вообще не работает в Украине, что выглядит абсурдно в контексте смысла санкций. GitHub или OpenAI пока не прокомментировала ситуацию.

Источник: AIN.ua