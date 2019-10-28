Неожиданно: Amazon проиграла Microsoft в борьбе за контракт Пентагона на разработку облачных технологий стоимостью $10 млрд





Не секрет, что Amazon является неоспоримым лидером в сфере облачных вычислений. И именно компания Джеффа Безоса считалась фаворитом в борьбе за контракт Пентагона на разработку облачных технологий в рамках проекта JEDI стоимостью $10 млрд, о котором мы писали в начале года. Но победителем конкурса к всеобщему удивлению стала Microsoft.

Вскоре после оглашения результатов конкурса сама Amazon публично заявила, что крайне удивлена решением комиссии. В комментарии MarketWatch представитель Amazon указал на очевидное лидерство AWS в сфере облачных технологий, добавив, что «более тщательный анализ, основанный исключительно на сравнимых предложениях, явно указывает на другое решение». Другими словами, Amazon тактично намекнула на несправедливое решение.

Нынешний президент США Дональд Трамп ранее неоднократно резко высказывался в адрес до недавнего времени богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, владеющего компаниями Amazon и Blue Origin. В частности, он заявлял, что принадлежащая Безосу Washington Post пишет «фейковые новости» и вообще служит прикрытием для Amazon, которая не платит полагающиеся налоги. Справедливости ради отметим, что Безос хоть и является владельцем Washington Post, но по документам все оформлено на холдинговую компанию, которая не имеет никакого отношения к Amazon. Это весьма показательно, поскольку в готовящейся к выходу книге о бывшем главе Пентагона Джеймсе Мэттисе упоминается, что в 2018 году Трамп просил министра обороны «выкинуть» Amazon из гонки. Соответствующий отрывок из книги, написанной спичрайтером Мэттиса Гаем Снограссом, процитировал сайт Task & Purpose.

В Белом доме заявления о попытках Трампа повлиять на результаты тендера пока никак не прокомментировали.

Кроме Microsoft и Amazon в этом тендере участвовала Oracle. Несколько месяцев назад она подала жалобу, указав, что один из топ-менеджеров Amazon ранее работал в Пентагоне, что может повлиять на результаты конкурса. Также в конкурсе изначально участвовала Alphabet, но в итоге материнский холдинг Google дистанцировался от тендера из-за опасений несоответствия этических принципов использования технологий искусственного интеллекта. В 2018 году решение Google сотрудничать с Пентагоном в рамках Project Maven привело к массовым протестам и увольнениям сотрудников. В итоге Google вынуждена выйти из проекта, который подхватил cтартап Anduril основателя Oculus Палмера Лаки. Напомним, буквально в прошлом месяце последний представил таранный БПЛА Interceptor для уничтожения других беспилотников.

Источник: The Washington Post