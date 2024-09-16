Неожиданный поворот: ChatGPT самостоятельно написал пользователю и спросил о первой неделе в школе

Пользователь Reddit поделился скриншотом, на котором ChatGPT неожиданно начал диалог, спросив о первой неделе в школе, что вызвало шквал комментариев и обсуждений в сети. Обычно люди сами начинают общение с чат-ботом.

Пользователь Reddit под ником SentuBill опубликовал скриншот своего чата с ChatGPT. На картинке видно, как искусственный интеллект спрашивает: «Как прошла твоя первая неделя в старшей школе? Ты хорошо устроился?». Удивленный пользователь ответил вопросом: «Ты только что написал мне первый?» (вот ссылка на диалог). ChatGPT подтвердил, что действительно начал разговор, объяснив это желанием узнать о впечатлениях от первой недели обучения.

Пост, опубликованный 15 сентября, быстро набрал популярность, собрав почти 7000 лайков (на момент написания новости 9600) и многочисленные комментарии. Реакция интернет-сообщества оказалась неоднозначной.

Один из пользователей поделился похожим опытом:

«Со мной такое случилось на этой неделе! На прошлой неделе я спрашивал о некоторых симптомах здоровья. А на этой неделе он написал мне, интересуясь моим самочувствием и развитием симптомов! Это меня шокировало».

Другой комментатор выразил положительное отношение к новой функции: «Честно говоря, я этого ждал». Некоторые пользователи отметили, что им приятно, когда кто-то проявляет к ним интерес, даже если это искусственный интеллект.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Некоторые участники обсуждения высказали технические предположения о новой функции. Один из комментаторов заметил:

«Кажется, это довольно простая функция — анализировать историю поиска пользователя, выявлять основные темы и предлагать начало разговора. Вероятно, разработчики ждали, пока накопится достаточно пользовательских данных, чтобы внедрить такую функцию».

Напомним, в начале года ChatGPT получил «память», которая, возможно, связана с такими внезапными сообщениями от чат-бота.

Источник: The Daily Guardian

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.