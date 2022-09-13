Stalker 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году и вернется в магазин Xbox – GSC Game World

GSC Game World, разработчик Stalker 2: Heart of Chornobyl, является одной из многих студий, серьезно пострадавших от вторжения россии в Украину и продолжающейся войны. Ожидаемый сиквел был запланирован к выпуску в этом году, но вскоре после вторжения был отложен до 2023 года.

Недавно магазин Xbox начал возвращать стоимость сделанных предварительных заказов на игрус сообщением, что выход игры отложен на неопределенное время. Прекращен и прием новых заказов. За этим стоит исключительно политика Microsoft по возмещению средств – так поступают с любой игрой без точной даты выхода. В GSC прокомментировали ситуацию:

«Нам пришлось перенести игру на 2023 год, точной даты выхода пока нет», — пишет представитель компании. «Мы сделали объявление на выставке E3 Microsoft Extended вместе с дневником разработчиков и вступительным роликом. Microsoft возмещает средства за предзаказы на игры без точной даты выпуска. Когда позже мы объявим дату, предзаказы снова будут доступны для Xbox. Это не касается предзаказов на ПК (Steam, EGS, GOG).

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Последствия войны для GSC Game World были действительно ужасны. В июне студия поделилась видео, рассказывающим о событиях, произошедших с разработчиками в первые месяцы войны. В нем показаны остатки того, что когда-то было киевским офисом GSC, сотрудники делятся личными историями, ведущие разработчики обсуждают возможность вступления в ЗСУ. Компания все еще находится в процессе переноса своей деятельности в Прагу. В Steam в качестве даты выхода Stalker 2 значится декабрь 2023 года.

Источник: PC Gamer