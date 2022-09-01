NetEase покупает Quantic Dream — разработчиков Detroit: Become Human и Star Wars Eclipse

Китайская NetEase покупает французскую студию Quantic Dream, известную по таким интерактивным играм как Fahrenheit, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. Теперь она будет владеть 100% акций.

25 лет Quantic Dream работала как независимый разработчик, а в последние годы как издатель посторонних игр. При этом проекты создавались с использованием уникальных технологий и привлечением реальных актеров.

Сделка Quantic Dream с NetEase не стала полной неожиданностью для фанатов — в январе 2019 года NetEase стали миноритарным акционером французской студии. С этого времени они активно сотрудничают. Среди последних совместных проектов можно упомянуть мобильную игру Spellcaster, работа над которой сейчас находится в финальной стадии. Эта исследовательская игра примечательна тем, что в ее сюжете большое внимание уделяется эмоциональному состоянию героя и самоизоляции в глубинах океана.

«Нас объединяет стремление создавать смелые и качественные работы», — сказали в Quantic Dream.

Главным фактом нового соглашения является то, что Quantic Dream сможет сохранить независимость — NetEase не будет вмешиваться в работу французской студии.

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В настоящее время цена сделки NetEase и Quantic Dream не разглашается. Ранее французская студия уже получала предложения по покупке других компаний, но никто не мог предложить приемлемые условия.