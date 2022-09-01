Новости

NetEase покупает Quantic Dream — разработчиков Detroit: Become Human и Star Wars Eclipse

NetEase покупает Quantic Dream — разработчиков Detroit: Become Human и Star Wars Eclipse

Китайская NetEase покупает французскую студию Quantic Dream, известную по таким интерактивным играм как Fahrenheit, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. Теперь она будет владеть 100% акций.

Помогаем

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

25 лет Quantic Dream работала как независимый разработчик, а в последние годы как издатель посторонних игр. При этом проекты создавались с использованием уникальных технологий и привлечением реальных актеров.

Сделка Quantic Dream с NetEase не стала полной неожиданностью для фанатов — в январе 2019 года NetEase стали миноритарным акционером французской студии. С этого времени они активно сотрудничают. Среди последних совместных проектов можно упомянуть мобильную игру Spellcaster, работа над которой сейчас находится в финальной стадии. Эта исследовательская игра примечательна тем, что в ее сюжете большое внимание уделяется эмоциональному состоянию героя и самоизоляции в глубинах океана.

«Нас объединяет стремление создавать смелые и качественные работы», — сказали в Quantic Dream.

Главным фактом нового соглашения является то, что Quantic Dream сможет сохранить независимость — NetEase не будет вмешиваться в работу французской студии.

Курс
Java вечірній
Навчайтесь топової професії у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Java вечірній

В настоящее время цена сделки NetEase и Quantic Dream не разглашается. Ранее французская студия уже получала предложения по покупке других компаний, но никто не мог предложить приемлемые условия.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить