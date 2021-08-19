Netflix добавил поддержку объемного аудио на iPhone и iPad

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Стриминговый сервис Netflix сообщил, что его фирменный клиент для iPhone и iPad получил поддержку технологии объемного звука Spatial Audio. Она доступна для устройств, работающих под управлением iOS 14 / iPadOS 14 и новее, в связке с наушниками AirPods Pro и AirPods Max.

Напомню, Spatial Audio создает эффект объемного звука, окружающего вас со всех сторон, как в кинотеатре. Наушники используют встроенные сенсоры, чтобы отслеживать малейшие движения головы пользователя и привязывают звук к положению устройства.

Компания отмечает, что обновление распространяется постепенно и станет доступно всем пользователям в течение пары недель. Активировать Spatial Audio (Объемный звук) можно в Control Center (Пункте управления) на iPhone или iPad.

Источник: 9to5mac