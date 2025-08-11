Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли

«Хроники Нарнии» от Netflix официально перешли на стадию съемок — через 6 лет после того, как стриминг впервые объявил о новой экранизации книг К. С. Льюиса.

Многочисленные фото и видео в сети показывают декорации на улицах Лондона, которые несколько напоминают атмосферу послевоенной Британии 1950-х годов. Если это так, то шоуранеры совершат значительный скачок во времени по сравнению с оригинальной историей.

Первый фильм в серии «Хроники Нарнии» от Netflix будет экранизировать рассказ «Племянник чародея» — приквел к событиям «Льва, колдуньи и платяного шкафа», который покажет создание Нарнии Асланом. Главными героями здесь так же выступают дети, Дигори и Полли, которые путешествуют в таинственные миры с помощью колец, созданных чудаковатым профессором Эндрю Кеттерли.

Netflix еще официально не объявлял актерский состав, однако из профильных медиа известно, что Эмма Маки, вероятно, сыграет Белую Ведьму, а Дэниел Крейг — дядю Эндрю. Тогда как самое интересное обновление стриминг приберег для роли Аслана, женскую версию которого может сыграть Мерил Стрип.

Режиссирует фильм Грета Гервиг («Барби»), которую заметили на кадрах закулисья рядом с юными актерами, которые, вероятно, и сыграют Дигори и Полли. Больше фото можно увидеть у UnBoxPHD и Worldwide Guide to Movie Locations.

Съемки продлятся в Лондоне, на территории Юго-Восточной Англии и в студии Shepperton в течение 5 месяцев, тогда как релиз назначили на конец 2026 года. Ожидается, что новые «Хроники Нарнии» получат эксклюзивный двухнедельный показ в Imax перед дебютом на Netflix, примерно на День благодарения.

Историю о Нарнии экранизировали неоднократно: все началось с мультсериала 1979 года и продолжилось более известной современному зрителю трилогией «живых» фильмов 2005-2010 годов, которая заработала в общей сложности $1,5 млрд в прокате. Четвертый фильм, экранизировавший повесть «Серебряное кресло», также был в планах, но из-за потери прав его отменили.

Ожидается, что Netflix экранизирует все 7 рассказов серии.

Источник: Word of Real