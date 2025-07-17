Новости Кино 17.07.2025 comment views icon

Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк

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Катерина Даньшина

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Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» заметили на съемках в Лондонском зоопарке, где, очевидно, воссоздадут сцену разговора со змеей из «Философского камня».

На кадрах, обнародованных изданием The Sun, можно впервые увидеть Амоса Китсона в роли Дадли Дурсли и Дэниела Ригби в роли его отца Вернона. Старший Дурсли, как и обещали шоураннеры, выглядит моложе, чем в предыдущей экранизации — ближе к возрасту, изображенному в книгах.

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Другие снимки демонстрируют Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера. Ранее HBO показал официальный кадр, где актер позирует на камеру в форме школы магии — теперь мы видим «мальчика, который выжил» до приезда в Хогвартс, одетого в старуюю синюю толстовку.

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Актерский состав сериала «Гарри Поттер» (представленный на данный момент)

  • Доминик Маклафлин — Гарри Поттер
  • Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер
  • Алистер Стаут — Рон Уизли
  • Джон Литгоу — Албус Дамблдор
  • Паапа Эссиеду — Северус Снейп
  • Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл
  • Ник Фрост — Рубеус Хагрид
  • Кэтрин Паркинсон Молли Уизли
  • Джонни Флинн Луциус Мелфой
  • Локс Пратт Драко Мелфой
  • Бел Паули Петуния Дурсли
  • Дэниел Ригби Вернон Дурсли
  • Амос Китсон — Дадли Дурсли
  • Берти Карвел Корнелиус Фадж
  • Пол Уайтхаус Аргус Филч
  • Люк Таллон Квиринус Квирелл
  • Алессия Леони Парвати Патил
  • Сиенна Муса Лаванда Браун
  • Лео Эрли Шеймус Финниган

Кто работает над сериалом?

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как шоураннером выступила Франческа Гардинер («Наследники») — именно она будет определять общее видение сериала, возглавит команду сценаристов и даст окончательное одобрение различным творческим командам. Среди других сценаристов в команду вошли Энди Гринвальд («Легион»), Лора Нил («Убивая Еву»), Марта Гиллиер («Последнее королевство») и Майкл Лесли («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»)

Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер, и уже поделилась реакцией на сценарий первых двух эпизодов. Также в работу вовлечены художница по костюмам Холли Ваддингтон («Битва титанов») и кастинг-директора Люси Беван («Бэтмен») и Эмили Брокманн («Дэдпул и Росомаха»).

Когда выйдет сериал?

В планах HBO и Warner Bros. экранизация по книге на сезон — их будет всего семь, где первые два получат всего по 6 эпизодов, а остальные планируют расширить до 8. После съемок первого с перерывом в пару месяцев начнут работу над вторым. Причина такого ускоренного режима вполне очевидна — дети-актеры могут повзрослеть.

Официальная премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.

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