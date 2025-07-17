Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» заметили на съемках в Лондонском зоопарке, где, очевидно, воссоздадут сцену разговора со змеей из «Философского камня».

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На кадрах, обнародованных изданием The Sun, можно впервые увидеть Амоса Китсона в роли Дадли Дурсли и Дэниела Ригби в роли его отца Вернона. Старший Дурсли, как и обещали шоураннеры, выглядит моложе, чем в предыдущей экранизации — ближе к возрасту, изображенному в книгах.

Другие снимки демонстрируют Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера. Ранее HBO показал официальный кадр, где актер позирует на камеру в форме школы магии — теперь мы видим «мальчика, который выжил» до приезда в Хогвартс, одетого в старуюю синюю толстовку.

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» (представленный на данный момент)

Доминик Маклафлин — Гарри Поттер

Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер

Алистер Стаут — Рон Уизли

Джон Литгоу — Албус Дамблдор

Паапа Эссиеду — Северус Снейп

Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл

Ник Фрост — Рубеус Хагрид

Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли

Джонни Флинн — Луциус Мелфой

Луциус Мелфой Локс Пратт — Драко Мелфой

Бел Паули — Петуния Дурсли

Петуния Дурсли Дэниел Ригби — Вернон Дурсли

Вернон Дурсли Амос Китсон — Дадли Дурсли

Берти Карвел — Корнелиус Фадж

Корнелиус Фадж Пол Уайтхаус — Аргус Филч

Аргус Филч Люк Таллон — Квиринус Квирелл

Квиринус Квирелл Алессия Леони — Парвати Патил

Парвати Патил Сиенна Муса — Лаванда Браун

Лаванда Браун Лео Эрли — Шеймус Финниган

Кто работает над сериалом?

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как шоураннером выступила Франческа Гардинер («Наследники») — именно она будет определять общее видение сериала, возглавит команду сценаристов и даст окончательное одобрение различным творческим командам. Среди других сценаристов в команду вошли Энди Гринвальд («Легион»), Лора Нил («Убивая Еву»), Марта Гиллиер («Последнее королевство») и Майкл Лесли («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»)

Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер, и уже поделилась реакцией на сценарий первых двух эпизодов. Также в работу вовлечены художница по костюмам Холли Ваддингтон («Битва титанов») и кастинг-директора Люси Беван («Бэтмен») и Эмили Брокманн («Дэдпул и Росомаха»).

Когда выйдет сериал?

В планах HBO и Warner Bros. экранизация по книге на сезон — их будет всего семь, где первые два получат всего по 6 эпизодов, а остальные планируют расширить до 8. После съемок первого с перерывом в пару месяцев начнут работу над вторым. Причина такого ускоренного режима вполне очевидна — дети-актеры могут повзрослеть.

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Официальная премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.