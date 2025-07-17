Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» заметили на съемках в Лондонском зоопарке, где, очевидно, воссоздадут сцену разговора со змеей из «Философского камня».
На кадрах, обнародованных изданием The Sun, можно впервые увидеть Амоса Китсона в роли Дадли Дурсли и Дэниела Ригби в роли его отца Вернона. Старший Дурсли, как и обещали шоураннеры, выглядит моложе, чем в предыдущей экранизации — ближе к возрасту, изображенному в книгах.
Другие снимки демонстрируют Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера. Ранее HBO показал официальный кадр, где актер позирует на камеру в форме школы магии — теперь мы видим «мальчика, который выжил» до приезда в Хогвартс, одетого в старуюю синюю толстовку.
Актерский состав сериала «Гарри Поттер» (представленный на данный момент)
- Доминик Маклафлин — Гарри Поттер
- Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер
- Алистер Стаут — Рон Уизли
- Джон Литгоу — Албус Дамблдор
- Паапа Эссиеду — Северус Снейп
- Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл
- Ник Фрост — Рубеус Хагрид
- Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли
- Джонни Флинн — Луциус Мелфой
- Локс Пратт — Драко Мелфой
- Бел Паули — Петуния Дурсли
- Дэниел Ригби — Вернон Дурсли
- Амос Китсон — Дадли Дурсли
- Берти Карвел — Корнелиус Фадж
- Пол Уайтхаус — Аргус Филч
- Люк Таллон — Квиринус Квирелл
- Алессия Леони — Парвати Патил
- Сиенна Муса — Лаванда Браун
- Лео Эрли — Шеймус Финниган
Кто работает над сериалом?
Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как шоураннером выступила Франческа Гардинер («Наследники») — именно она будет определять общее видение сериала, возглавит команду сценаристов и даст окончательное одобрение различным творческим командам. Среди других сценаристов в команду вошли Энди Гринвальд («Легион»), Лора Нил («Убивая Еву»), Марта Гиллиер («Последнее королевство») и Майкл Лесли («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»)
Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер, и уже поделилась реакцией на сценарий первых двух эпизодов. Также в работу вовлечены художница по костюмам Холли Ваддингтон («Битва титанов») и кастинг-директора Люси Беван («Бэтмен») и Эмили Брокманн («Дэдпул и Росомаха»).
Когда выйдет сериал?
В планах HBO и Warner Bros. экранизация по книге на сезон — их будет всего семь, где первые два получат всего по 6 эпизодов, а остальные планируют расширить до 8. После съемок первого с перерывом в пару месяцев начнут работу над вторым. Причина такого ускоренного режима вполне очевидна — дети-актеры могут повзрослеть.
Официальная премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.
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