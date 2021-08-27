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Netflix начал тестировать игры для Android — пока только в Польше

Netflix начал тестировать игры для Android — пока только в Польше

Netflix начал тестировать игры для Android — пока только в Польше


26 августа подписчикам Netflix стали доступны первые мобильные игры — обе по «Очень странным делам» и для Android. Пока тестирование нового раздела с играми проводится только в Польше.

О планах Netflix включить игры в предложение своего стримингового сервиса стало известно в июле 2021 года — для развития нового направления бизнеса компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду.

Объявляя о начале тестирования раздела с играми в Польше, в Netflix заявили, что это первый шаг, и в ближайшие месяцы компании предстоит еще сделать очень много.

Первые две игры, которые Netflix выбрала для тестирования — 16-битные адвенчуры по мотивам сериала «Очень странные дела»: Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 для Android. В них отсутствует реклама и встроенные покупки, как и в случае конкурирующих подписочных сервисов Apple Arcade и Google Play Pass. Разница лишь в том, что Netflix разрабатывает свой аналог упомянутых сервисов Apple и Google, чтобы эффективнее конкурировать с Disney+, HBO Max, Paramount+ и другими.

Наглядное представление о реализации новой услуги дает изображение выше. Доступные игры появятся в основной ленте. Нажав на иконки игры, можно перейти к ее детальному описанию и нажать кнопку для скачивания, после чего откроется страница в Google Play для непосредственной загрузки. Также можно получить игры прямиком из Google Play.

После установки и запуска игры отобразится форма авторизации для входа в систему с учетными данными Netflix. Это означает, что игры не транслируются на устройство через облако — они загружаются и выполняются локально.

Когда игры в Netflix станут доступны пользователям из других регионов, пока неизвестно. О планах компании по расширению сервиса на iOS тоже пока нчиего не сообщается.

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