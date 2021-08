Netflix начал тестировать игры для Android — пока только в Польше

26 августа подписчикам Netflix стали доступны первые мобильные игры — обе по «Очень странным делам» и для Android. Пока тестирование нового раздела с играми проводится только в Польше.

О планах Netflix включить игры в предложение своего стримингового сервиса стало известно в июле 2021 года — для развития нового направления бизнеса компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

