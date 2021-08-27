Netflix начал тестировать игры для Android — пока только в Польше

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26 августа подписчикам Netflix стали доступны первые мобильные игры — обе по «Очень странным делам» и для Android. Пока тестирование нового раздела с играми проводится только в Польше.

О планах Netflix включить игры в предложение своего стримингового сервиса стало известно в июле 2021 года — для развития нового направления бизнеса компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду.

Let’s talk Netflix and gaming. Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021

Объявляя о начале тестирования раздела с играми в Польше, в Netflix заявили, что это первый шаг, и в ближайшие месяцы компании предстоит еще сделать очень много.

Первые две игры, которые Netflix выбрала для тестирования — 16-битные адвенчуры по мотивам сериала «Очень странные дела»: Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 для Android. В них отсутствует реклама и встроенные покупки, как и в случае конкурирующих подписочных сервисов Apple Arcade и Google Play Pass. Разница лишь в том, что Netflix разрабатывает свой аналог упомянутых сервисов Apple и Google, чтобы эффективнее конкурировать с Disney+, HBO Max, Paramount+ и другими.

Наглядное представление о реализации новой услуги дает изображение выше. Доступные игры появятся в основной ленте. Нажав на иконки игры, можно перейти к ее детальному описанию и нажать кнопку для скачивания, после чего откроется страница в Google Play для непосредственной загрузки. Также можно получить игры прямиком из Google Play.

После установки и запуска игры отобразится форма авторизации для входа в систему с учетными данными Netflix. Это означает, что игры не транслируются на устройство через облако — они загружаются и выполняются локально.

Когда игры в Netflix станут доступны пользователям из других регионов, пока неизвестно. О планах компании по расширению сервиса на iOS тоже пока нчиего не сообщается.