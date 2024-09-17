Netflix обвиняют в плагиате: «Игра в кальмара» вроде бы похожа индийский фильм «Удача» 2009 года

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Индийский кинематографист подал в суд на Netflix, обвинив сервис в копировании его фильма «Удача» для создания популярного сериала «Игра в кальмара».

Сохам Шах подал иск в Нью-Йорке, утверждая, что «Игра в кальмара» является копией его фильма «Удача», который вышел на языке хинди в 2009 году. В этой картине рассказывается о группе людей, «одаренных «удачей», которых завербовал «злодей в преступном мире» для участия в «серии вызовов, направленных на проверку их фактора «удачи», когда игроки со всего мира делают на них ставки», согласно официальному синопсису на IMDB.

Напомним, «Игра в кальмара» ─ это южнокорейский антиутопический сериал. Он рассказывает о группе участников, которые борются насмерть за немалую сумму денег, проходя через различные смертельные испытания.

«Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстановка и последовательность событий в «Игре в кальмара» поразительно похожи на сюжет в «Удаче», что отрицает любую вероятность того, что такое сходство может быть случайным», — сказал Шах в иске.

Согласно иску, Шах утверждает, что написал свою историю «примерно в 2006 году», и что Хван Дон Хек написал «Игру в кальмара» в 2009 году, в том же году, когда «Удача» вышла в кинотеатрах. Также Шах заявил, что Netflix мог иметь доступ к «Удаче», поскольку фильм вышел по всему миру в июле 2009 года в кинотеатрах Индии, Великобритании, США и ОАЭ, а также имел «значительную рекламу и маркетинг».

В иске Шаха также утверждается, что Netflix продолжал нарушать его авторские права на «Удачу», создавая дополнительный контент, полученный от «Игры в кальмара», такой как реалити-сериал, который вышел в 2023 году, и захватывающее приключение, которое планируется запустить в Нью-Йорке в октябре. Дополнительно он утверждал, что сериал увеличил рыночную стоимость Netflix более чем на $900 млн.

Шах требует возмещения неопределенных убытков, а также запрета Netflix нарушать его авторские права путем маркетинга и трансляции «Игры в кальмара», получения прибыли от продажи товаров и разработки других сериалов и работ, которые могут нарушать авторские права в будущем.

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Netflix в своем заявлении опровергает эти обвинения как безосновательные:

«Эта претензия безосновательна. «Игра в кальмара» была создана и написана Хван Дон Хэком, и мы намерены решительно защищать этот вопрос».

В 2021 году несколько индийцев опубликовали в X публикации о сходстве «Игры в кальмара» и «Удачи».

I think I downloaded wrong Squid Game. pic.twitter.com/ZccIxnkE9z — Mucifer Lorningstar (@Nayzraf) September 30, 2021

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» запланирована на 26 декабря этого года, а третий и последний сезон запланирован на 2025 год.

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Источник: independent

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