Тизер сериала «Игра в кальмара 2» — новые игроки и смертоносные соревнования на Netflix с 26 декабря

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Netflix обнародовал короткий тизер продолжения сериала «Игра в кальмара» и анонсировал третий (и последний) сезон.

Второй сезон дебютирует уже 26 декабря, тогда как третий анонсировали на 2025 год.

Ли Чон Че вернется к роли Сон Ки Хуна вместе с другими актерами оригинального выпуска — Ли Бьон Хоном (фронтмен игры), Ви Ха Чжуном (молодой офицер полиции, который искал своего брата) и Кон Ю (вербовщик новых игроков).

Согласно официальному синопсису, «через три года после победы в Игре в кальмара игрок 456 решительно настроен отыскать людей, стоящих за ней и положить конец их смертельной забаве». Поиски стартуют с вербовщика, который когда-то заманил в игру самого Ки Хуна в метро, однако когда усилия главного героя увенчиваются успехом, он понимает, что должен снова войти в игру, чтобы ее навсегда завершить.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» сейчас считается самым популярным телевизионным сезоном в истории Netflix. Он получил 14 номинаций на «Эмми» и 6 побед (в том числе режиссерскую и за лучшего актера драматического сериала).

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