Netflix опубликовала трейлер фильма «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом и Дэвидом Батиста

Сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма Glass Onion: A Knifes Out Mystery / «Достать ножи 2». Его действие происходит в той же вселенной, что и «Достать ножи» – отмеченного наградами детективного фильма 2019 года.

Новый фильм примечателен как актёрским составом, так и суммой, которую Netflix потратила, чтобы выпустить продолжение «Достать ножи». В марте 2021 года компания Netflix выкупила права на два сиквела «Достать ножи» за $469 млн. «Достать ножи 2» – первый из них.

В сиквеле снялись Жанель Моне, Лесли Одом-младший, Дэвид Батиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Кейт Хадсон и Эдвард Нортон. Дэниел Крейг также возвращается в роли детектива Бенуа Блана. Сценаристом и режиссёром стал Райан Джонсон.

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Действие фильма «Достать ножи 2» разворачивается в Греции. Здесь происходит убийство в закрытом от остального мира районе, и список возможных подозреваемых очень короткий.

Премьера фильма «Достать ножи 2» запланирована на 23 декабря. Как ожидается, фильм будет показан в эти выходные на Международном кинофестивале в Торонто.

Источник: The Verge