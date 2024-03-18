Новости Кино 18.03.2024 в 20:49 comment views icon

Netflix показал трейлер ленты «Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы» Зака Снайдера — премьера 19 апреля

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Андрей Русанов

Автор сайта

Netflix опубликовал первый официальный трейлер фильма «Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы» режиссера Зака Снайдера. Фильм выйдет 19 апреля.

Трейлер, который длится около двух с половиной минут, начинается драматической экшн-сценой, где музыка задает ритм боя, а вся сцена похожа на видеоигру. Мы также видим, как персонаж Джимона Хонсу произносит зажигательную речь, робота-персонажа Энтони Хопкинса Джимми, который рубит врагов, и несколько интенсивных ближних боев.

«Rebel Moon. Часть 2: Та, что оставляет шрамы» продолжает эпическую историю Коры и остальных воинов, готовых пожертвовать всем в борьбе бок о бок с народом Вельдта ради защиты до недавнего времени мирного поселка, ставшего новым домом для тех, чью родину отобрал Материнский Мир. Накануне битвы воинам придется предстать перед истиной, которая кроется в их собственном прошлом, и каждый из них поведает, за что на самом деле борется. Вся мощь Реалму опускается на восстание, и в трудный час образуются несокрушимые узы, возникают новые герои и зарождаются легенды», — говорится в официальном синопсисе.

Бунтівний місяць мятежная луна

«Мятежная луна 2» выходит менее чем через пять месяцев после того, как в декабре 2023 года на Netflix появилась первая часть. Шестичасовые режиссерские версии должны выйти летом.

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Источник: IGN

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