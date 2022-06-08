Netflix снимет мультсериал по франшизе «Охотники за привидениями» / Ghostbusters, его возглавят авторы фильма Ghostbusters: Afterlife

Кинематографическую вселенную «Охотников за привидениями» / Ghostbusters ожидает очередное расширение. В этот раз поклонников ожидает выход мультсериала.

Компания Netflix объявила о партнёрстве с Sony с целью создания нового анимационного сериала, основанного франшизе Ghostbusters. Пока что о новом проекте рассказали очень мало. Известно лишь, что его возглавят два ключевых автора, стоявших за фильмом 2021 года «Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife: Джейсон Рейтман (режиссер и сценарист) и Гил Кенан (сценарист). Они станут исполнительными продюсерами мультсериала. Пока не уточняется, когда именно мультсериал Ghostbusters выйдет на Netflix.

Этот анонс был сделан в рамках ежегодного мероприятия Netflix Geeked Week. Компания уже поделилась информацией о нескольких проектах, а в дальнейшем расскажет о других мультипликационных работах. Четверг будет посвящён сериалу «Очень странные дела» / Stranger Things, а в пятницу расскажут о видеоиграх.

Источник: The Verge