Sony анонсировала начало работы над фильмом Ghostbusters 5 / «Охотники за привидениями 5»

Компания Sony объявила, что решила дать зелёный свет фильму Ghostbusters 5 / «Охотники за привидениями 5». Первый фильм об охотниках за привидениями вышел в 1984 году и оказался очень популярным, породив целую мультимедийную франшизу.

Она включает продолжение 1989 года, два мультсериала, сопутствующие комиксы, видеоигры и игрушки. После длительного перерыва была попытка возродить франшизу Ghostbusters в 2016 году, когда Sony Pictures сняла одноимённый ремейк фильма, но с женскими персонажами в главных ролях. Этот фильм имел хорошие кассовые сборы, но подвергался критике и так и не смог окупить свой большой бюджет. В 2021 году вышел фильм Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями: С того света», никак не связанный с фильмом 2016 года и являющийся прямым продолжением фильма Ghostbusters 2 / «Охотников за привидениями 2». Этот фильм собрал на $30 млн меньше, чем картина 2016 года, но с учётом воздействия пандемии и меньшего бюджета он считается более успешным.

Во время проходящего сейчас в Лас-Вегасе мероприятия CinemaCon компания Sony объявила, что она будет работать над новым фильмом франшизы Ghostbusters, который пока не получил официального названия. Пока что о новой картине практически ничего не известно. Сообщается лишь, что Ghostbusters 5 / «Охотники за привидениями 5» находятся в разработке, но дата выхода пока не утверждена. Компания не уточнила, примут ли участие в фильме актёры, снимавшиеся в предыдущих частях франшизы. Можно лишь предположить, что новый фильм будет прямым продолжением предыдущей части Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями: Наследники», учитывая её завершение.

Источник: screenrant