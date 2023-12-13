Netflix впервые опубликовал статистику просмотров — более 93 млрд часов на 18 000 фильмов за полгода и «Ночной агент» среди лидеров

Netflix впервые опубликовал статистику просмотров для всего каталога — в список вошло все, что вышло за первую половину 2023 года и смотрели не менее 50 тысяч часов. В общей сложности 18 214 фильмов и сериалов, попавших в отчет, приходится на 99% всех просмотров.

Только за первое полугодие Netflix получил более 93 млрд часов просмотров, так что общая годовая цифра, вероятно, достигнет 200 млрд часов. Более 3800+ названий имеют чуть менее 100 тысяч часов просмотра каждое, тогда как 10 000+ названий просматривали не менее 1 млн часов.

55% просмотров Netflix приходится на оригинальные фильмы и сериалы, а 45% — на лицензированные названия.

Политический триллер «Ночной агент» (кстати, у него есть украинская аудиодорожка) стал самым популярным сериалом в первом полугодии, получив 812 млн часов просмотров. За ним следует «Джинни и Джорджия» с 665,1 млн часов, первый сезон «Славы» с 622,8 млн часов, «Уэнздей» с 507,7 млн просмотров и «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» с 503 млн часов просмотров.

Ранее Netflix часто критиковали за непрозрачность по поводу продуктивности контента на его платформе, поскольку все топы стриминг фактически составлял на свое усмотрение (хотя компания отметила, что нынешние списки популярного совпадают с полными данными, причем более 60% названий в первом полугодии так или иначе попадали в ТОП 10). Доступ к «черному ящику» стал возможен после забастовки сценаристов в Голливуде, поскольку теперь от этих данных будет зависеть их зарплата.

В дальнейшем компания планирует публиковать подобные отчеты каждые полгода.